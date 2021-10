Son dakika | Galatasaray stadının adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu

Galatasaray stadının yeni adı "Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu" oldu. Galatasaray yeni sponsorluk anlaşmasıyla 10 yıl için 725 milyon TL gelir elde edecek. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da beklenen anlaşma gerçekleşti ve stat sponsoru belli oldu. Galatasaray stadını yeni ismi NEF Stadyumu oldu.

Sarı-Kırmızılı takım Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzaladı.

Galatasaray bu anlaşma karşılığındaki rakamın 652.500.000 TL + KDV’si Galatasaray Futbol A.Ş’ye, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ödeneceğini duyurdu.

‘TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK STADYUM İSİM SPONSORLUĞU’

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatarasay Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptık. 10 sezon için bir anlaşma yaptık. Toplam 725 milyon TL’lik bir anlaşmaya imza atıyoruz. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL + KDV’ydi Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Hedefimiz Galatasaray’ın borçlarının ödenebilir bir duruma gelmesi. Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade Galatasaray’ın 10 senesini kurtarmayı hedefliyoruz.”

‘TARAFTARIMIZA SÖZ VERMİŞTİK’

”Seçim sürecinde taraftarımıza söz vermiştik sponsorluklarla ilgili. Adaylık sürecinde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Daha sonra Galatasaray ile birlikte olmak isteyenler ile görüştük. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hem gönlüyle hem imkanlarıyla hep Galatasaray’ın yanında olmuş bir kişi. NEF markasıyla zaten birçok projeleri olmuş biri. Erden Timur ile birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Ciddi anlamda sosyal sorumluluk projelerini geçiren, topluma dokunan bir marka. Galatasaray ile mükemmel uyuşan bir marka. Türk sponsorluk firması olduğu ve Türk Lirası Koruma Kanunu nedeniyle anlaşmayı Türk Lirası olarak yaptık” ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR: NEF BU SORUMLULUĞUN FARKINDA OLACAK

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da sponsorluk anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Türk sporuna böyle bir katkıda bulunmanın onur verici olduğunu söyleyen Timur şu ifadeleri kullandı:

”Benim için kolay bir basın toplantısı değil. Bundan önce birçok toplantı yaptık ama ilk forma sponsorluğunun birinci senesinde de aynı şey olmuştu. Sadece verilerle konuşabileceğimiz bir şey değil. İnsan duygularından ibaret, şimdiden affola.

Galatasaray, Türkiye’nin uluslararası anlamda dünyada en değerli 1-2 markasından biri. Nef son yıllarda global yolculuğa çıkmış, kendi sektörümüzde uluslararası marka hedefi olan bir marka. Bu birliktelik bizler için onur verici. Galatasaray’ın bizim için bir ev. Evimize Nef ismini koymak tabii ki anlatılmaz bir şey. Bunu söylemek isterim. Bir taraftan da ben hem Nef’in yönetim kurulu başkanıyım hem de saklayamam Galatasaraylıyım. Bizim için buranın adı Ali Sami Yen Stadyumu’dur. En önemli bilincimiz bu isme layık olmak. İnsan çift kimlikle yaşayamaz. Buranın ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Tüm Galatasaraylılar için en değerli isim. Nef inşallah o sorumluluğun farkında olarak, onun dışında Galatasaray’a daha farklı değerler katarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürecektir. Mahcup olmayacağımızı ve hakkını vereceğimizi düşünüyorum.”

‘TOPLAM RAKAM ÖNCEKİ SPONSORLUKLARLA 1 MİLYAR TL’YE ULAŞIYOR’

”Başkana da teşekkür ediyorum. Bu bir yol arkadaşlığı dedi, biz de öyle görüyoruz. Niyet ve fedakarlık bakış açısı olarak her şey çok samimi bir şekilde sunuldu. Bu anlaşmanın olmasında başkanın çok önemli emeği var. İlk bu işi konuşurken ilk başta Rezzan Bey şey yapmıştı, sürecin her anında emeği geçti. Bu işin olması için sürekli çaba sarf etti. Ona da teşekkür ediyorum. Netice itibarıyla bizim için, Nef markası için Türk sporuna böyle bir katkı sunmak, yarınlarda yapılacak şeylere destek olma fırsatı bulmak onur verici. Nef aynı zamanda sosyal bir marka. Nef Vakfı ile toplumsal değeri olan bir markayız. Spor aslında topluma dokunmanın en hızlı yolu. Bu sponsorluğu, stadyum isim sponsorluğu olarak değil birlikte çok şeyler başaracağımız bir yol olarak görüyoruz. Tüm Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun.”

”Bundan önceki sponsorluk bedelleri ödendi. 2016’daydı ilk, 2020’de bitti. Önümüzdeki 10 yılı da kapsayacak şekilde öyle bir rakama (1 milyar TL) ulaşıyor. Türkiye’de bizim Nef olarak farklı projelerle, farklı segmentte işlerle çıkacağız. Bu anlaşma, bu anlamda da önemli. Kişisel olarak da Galatasaray’a her alanda hizmet etmek ben de istiyorum. Elimden geldiğince çaba sarf ediyorum diyeyim. Her bir takım taraftarı, hangi takımı tutuyor olsun kulübü için bir şey yapmak ister. Bunu gençlik yıllarımda sorsanız, sahada bir görev verseniz onu, farklı yaşta farklı bir işi ister. Galatasaray’dan bir görev verildiğinde ona layık olmak her zaman hedef.”