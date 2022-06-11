Son dakika… Galatasaray’da seçim tamamlandı! Dursun Özbek 39. başkan seçildi…

Galatasaray Kulübü'nde seçim sonuçları açıklandı. Başkanlık koltuğu için yarışan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu son sandığa kadar kafa kafaya geldi. Son 4 sandıkta öne geçen Dursun Özbek Galatasaray'ın 39. başkanı oldu.

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Galatasaray Kulübü’nün sonucunu merakla beklediği olağanüstü kongrede seçim sonuçları açıklandı. Sarı kırmızılı kulüpte son 4 sandıkta öne geçen Dursun Özbek, Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bırakarak ikinci kez başkan seçildi. Özbek daha önce 2015-2018 yılları arasında da Galatasaray’da başkanlık görevinde bulunmuştu.

2208 oy alan Dursun Özbek, 2073 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu’nu geride bıraktı.

22 Haziran 2021'de koltuğa oturan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığı ve mahkeme süreçleri ile sarsılan sarı-kırmızılıların 103. dönem yönetiminin belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

İLK 20 SANDIKTA HAMAMCIOĞLU ÖNDEYDİ

Galatasaray’ın Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19’da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi. İlk 20 sandıkta seçimi önde götüren Eşref Hamamcıoğlu 22. sandık açıldığında geriye düştü.

4459 üyenin oy kullandığı sandıklardan çıkan sonuçlar şöyle;

TOPLAM OY | Eşref Hamamcıoğlu: 2208 – Dursun Özbek: 2073

2208 – 2073 1 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 76 / Özbek: 97

Hamamcıoğlu: 76 / Özbek: 97 2 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 113 / Özbek: 107

Hamamcıoğlu: 113 / Özbek: 107 3 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 98 / Özbek: 92

Hamamcıoğlu: 98 / Özbek: 92 4 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 106 / Özbek: 86

Hamamcıoğlu: 106 / Özbek: 86 5 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 122 / Özbek: 63

Hamamcıoğlu: 122 / Özbek: 63 6 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 121 / Özbek: 71

Hamamcıoğlu: 121 / Özbek: 71 7 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 95 / Özbek: 80

Hamamcıoğlu: 95 / Özbek: 80 8 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 85 / Özbek: 91

Hamamcıoğlu: 85 / Özbek: 91 9 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 64 / Özbek: 65

Hamamcıoğlu: 64 / Özbek: 65 10 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 93 / Özbek: 74

Hamamcıoğlu: 93 / Özbek: 74 11 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 70 / Özbek: 81

Hamamcıoğlu: 70 / Özbek: 81 12 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 98 / Özbek: 84

Hamamcıoğlu: 98 / Özbek: 84 13 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 87 / Özbek: 87

Hamamcıoğlu: 87 / Özbek: 87 14 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 75 / Özbek: 79

Hamamcıoğlu: 75 / Özbek: 79 15 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 60 / Özbek: 92

Hamamcıoğlu: 60 / Özbek: 92 16 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 81 / Özbek: 79

Hamamcıoğlu: 81 / Özbek: 79 17 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 74 / Özbek: 82

Hamamcıoğlu: 74 / Özbek: 82 18 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 80 / Özbek: 94

Hamamcıoğlu: 80 / Özbek: 94 19 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 92 / Özbek: 103

Hamamcıoğlu: 92 / Özbek: 103 20 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 79 / Özbek: 134

Hamamcıoğlu: 79 / Özbek: 134 21 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 79 / Özbek: 100

Hamamcıoğlu: 79 / Özbek: 100 22 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 76 / Özbek: 94

Hamamcıoğlu: 76 / Özbek: 94 23 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 59 / Özbek: 155

Hamamcıoğlu: 59 / Özbek: 155 24 numaralı sandık | Hamamcıoğlu: 85 / Özbek: 116

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Saat 15.21 | Sandıkları salona getirildi ve saymanlar yerlerine davet edildi. Oylar birazdan sayılmaya başlayacak.

Sandıkları salona getirildi ve saymanlar yerlerine davet edildi. Oylar birazdan sayılmaya başlayacak.

Saat 15.15 | Galatasaray’ın başkanlık seçiminde 4459 üye oy kullandı.

Galatasaray’ın başkanlık seçiminde 4459 üye oy kullandı.

Saat 15.00 | OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ! Saat 14.40 | Galatasaray’da başkanlık seçimine katılımın an itibariyle 3 bin 963 kişi olduğu açıklandı. (GS TV)

Galatasaray’da başkanlık seçimine katılımın an itibariyle 3 bin 963 kişi olduğu açıklandı. (GS TV) Saat 13.55 | Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas’ın oy verdiği anda zarfında oluşan ufak yırtıktan sonra sarı renk görününce oyunu Hamamcıoğlu’na verdiği iddia edildi! Ancak Elmas yaptığı açıklamada zarfa iki pusulayı birden attığını belirtti.

Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas’ın oy verdiği anda zarfında oluşan ufak yırtıktan sonra sarı renk görününce oyunu Hamamcıoğlu’na verdiği iddia edildi! Ancak Elmas yaptığı açıklamada zarfa iki pusulayı birden attığını belirtti. Saat 13.00 | Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'in listesinde yer alan Erdem Timur oyunu kullandı.

Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'in listesinde yer alan Erdem Timur oyunu kullandı. Saat 12.16 | Eşref Hamamcıoğlu: “Yağmurlu hava olmasına ve sandıkların geç açılmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Güzel bir teveccüh var, iyi bir katılım var. Akşam saatlerine kadar beklemek lazım. Bütün GS TV izleyicilerine, üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen gelip oy kullansınlar. Katılım çok önemli. Şu anda bizim listemiz, sandıklarda yaptığımız kontrole göre önde gidiyor gibi görünüyoruz. umarım saat 15.00’te de bu önde gitmemiz devam edecektir.”

“Yağmurlu hava olmasına ve sandıkların geç açılmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Güzel bir teveccüh var, iyi bir katılım var. Akşam saatlerine kadar beklemek lazım. Bütün GS TV izleyicilerine, üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen gelip oy kullansınlar. Katılım çok önemli. Şu anda bizim listemiz, sandıklarda yaptığımız kontrole göre önde gidiyor gibi görünüyoruz. umarım saat 15.00’te de bu önde gitmemiz devam edecektir.” Saat 12.15 | Metin Öztürk: “Bu Lise ortamında tüylerimiz diken diken oluyor. Aynı heyecanla bayrağı ileriye doğru taşımaya çalışacağız. Güzel olacak inşallah. Rengimiz sarı kırmızı. Bir adayın rengi sarı, diğerin ki kırmızı. Bugün kazanan ekibi yarından itibaren zorlu bir maraton bekliyor. Galatasaray için güzel olacak diye düşünüyoruz.”

“Bu Lise ortamında tüylerimiz diken diken oluyor. Aynı heyecanla bayrağı ileriye doğru taşımaya çalışacağız. Güzel olacak inşallah. Rengimiz sarı kırmızı. Bir adayın rengi sarı, diğerin ki kırmızı. Bugün kazanan ekibi yarından itibaren zorlu bir maraton bekliyor. Galatasaray için güzel olacak diye düşünüyoruz.”

Saat 11.20 | Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek 2 nolu sandıkta oy verdi: “Galatasaray’a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında.”

“Galatasaray’a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında.”

Saat 11.20 | Adnan Öztürk: “Doğduğunuz eve geri geldiğiniz zaman çocukluğunuzun enerjisi içinize geri geliyor. Ben 12 yaşında geldim ben buraya, 7 sene burada yaşadım hafta sonu da dahil. Bu seçim çok net bir seçim. Burada iki tane felsefe yarışıyor. Birisi diyor ki, ortam çok kötü evdeki bulgura sahip çıkalım. Zaman içerisinde değerlendirelim. Öteki de diyor ki, Dimyat’a pirince gidelim. E biz Dimyat’a pirince gittik bir kere Riva’yla zaten. O yüzden ben de Eşref ağabeyin yanında yer aldım. Eldeki değerlerin muhafaza edilip, çalışarak büyümeye inanıyorum. Başarmak için de çalışmaktan başka bir şeye inanmıyorum. İlginç ama güzel bir seçim olacak.”

“Doğduğunuz eve geri geldiğiniz zaman çocukluğunuzun enerjisi içinize geri geliyor. Ben 12 yaşında geldim ben buraya, 7 sene burada yaşadım hafta sonu da dahil. Bu seçim çok net bir seçim. Burada iki tane felsefe yarışıyor. Birisi diyor ki, ortam çok kötü evdeki bulgura sahip çıkalım. Zaman içerisinde değerlendirelim. Öteki de diyor ki, Dimyat’a pirince gidelim. E biz Dimyat’a pirince gittik bir kere Riva’yla zaten. O yüzden ben de Eşref ağabeyin yanında yer aldım. Eldeki değerlerin muhafaza edilip, çalışarak büyümeye inanıyorum. Başarmak için de çalışmaktan başka bir şeye inanmıyorum. İlginç ama güzel bir seçim olacak.” EŞREF HAMAMCIOĞLU: UMARIM HEYECANIMIZ ÖDÜLLENDİRİLİR

Saat 11.15 | Eşref Hamamcıoğlu: “Moralliyiz, motiveyiz, bomba gibiyiz. Burası hepimize enerji veriyor. Bu aralar çok sık buluşuyoruz Mektep’te. Umarım bu heyecanımız ödüllendirilecektir. Yarım saat içinde kullanırım oyumu. Kalabalık erken saatlerde olmasına rağmen güzel. Bu insanların Galatasaray’ın istikrara kavuşması konusundaki beklentisinin göstergesi. Yorgun değilim.”

“Moralliyiz, motiveyiz, bomba gibiyiz. Burası hepimize enerji veriyor. Bu aralar çok sık buluşuyoruz Mektep’te. Umarım bu heyecanımız ödüllendirilecektir. Yarım saat içinde kullanırım oyumu. Kalabalık erken saatlerde olmasına rağmen güzel. Bu insanların Galatasaray’ın istikrara kavuşması konusundaki beklentisinin göstergesi. Yorgun değilim.”

Saat 11.00 | Oy verme işlemi başladı. Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.

Oy verme işlemi başladı. Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek. ,Saat 10.50 | Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu oy kullanma işlemine hızlı geçilebilmesi için konuşma yapmayacaklarını ve haklarından feragat ettiklerini açıkladı.

Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu oy kullanma işlemine hızlı geçilebilmesi için konuşma yapmayacaklarını ve haklarından feragat ettiklerini açıkladı. Saat 10.00 | Kongrede ilk olarak seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirledi.

Kongrede ilk olarak seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi ve başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirledi.

Saat 09.30 | Toplantı öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Elmas, ayrıca iki başkan adayına da başarılar diledi.

KADIN ÜYELERİN MOR PUSULA TEPKİSİ

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi kadınlar, başkanlık seçiminde yarışacak iki adayın listelerindeki kadın sayısının azlığına dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kadın üyeler “Kulüp üyesi bütün kadın ve erkekleri mor oy pusulası atmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Hamamcıoğlu'nun asil ve yedek listesinde hiçbir kadın yer almazken Özbek'in ekibinde de sadece 2 kadın yedek üye bulunuyor.

Dursun Özbek’in listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil : Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil. Yedek : Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu. Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil : Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman.

: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman. Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu. Denetim Kurulu

ÖNCE YENİ HOCA LAZIM

Sarı-kırmızılı yeni yönetimi bekleyen onlarca sorun var. Camia ve taraftarların öncelikli beklentisi, son dönemde büyük hayal kırıklığı yaşatan futbol takımındaki belirsizlik. Yeni yönetim her şeyden önce teknik direktörünü belirleyecek ve transferler için uğraşacak.

Ancak hem bunun için hem de kısa vadeli ödemeler için kaynak bulunması gerekiyor. Borç yükü ve Bankalar Birliği anlaşması, orta ve uzun vadede çözüm bekleyen en önemli sorun.

COLUMBUS PROJESİ DEĞER KATACAK

Özbek’in listesinde yer alan Cemal Özgörkey, çalışma arkadaşları Gürkan Eliçin, Levent Yaz ve Evrim Timur ile birlikte ‘Columbus Projesi'ni açıkladı. Galatasaray'ın şirketlerini bir çatı altında toplamayı hedefleyen projeyle 3 yıl sonunda 500 milyon dolarlık değer yaratılması ve kârlılığın da yıllık 30-35 milyon dolar olması amaçlanıyor. Columbus Danışma Kurulu'nda Coca Cola Türkiye CEO'su Burak Başarır ve Anadolu Grubu Tarım Enerji Sanayi Grup Başkanı Demir Şarman da yer alacak.

DURSUN ÖZBEK’TEN VAADLER

Mevcut kadroda önemli futbolcularımız var. Yapacağımız takviyelerle, Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluğu hedefliyoruz

Gayrimenkulleri satmak gibi bir fikrimiz yok. Riva projesinden 300 milyon dolar civarında bir fayda bekliyoruz. Florya'dan yaklaşık 8 milyar TL'lik bir değer çıkıyor.

Dijitalleşme, altyapı reformu ve Columbus gibi önemli projeleri tamamladıktan sonra elde edilecek nakit akışı yaklaşık 9.5 milyar lira.

Mevcut kadroda önemli futbolcularımız var. Hiçbirini satmayı düşünmüyoruz. Yapacağımız takviyelerle başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyoruz.

Galatasaray, federasyonu dizayn etme gibi bir kalkışmaya müsaade etmez.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

1950 Giresun, Şebinkarahisar doğumlu. İTÜ Makine Mühendisliği mezunu. Özbek Turizm Yönetim Kurulu Başkanı. 2014- 2015'te başkan yardımcılığı yaptı. 2015-2018'de kulübün 36. başkanı olarak görev aldı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU’NDAN VAADLER

Futbolun felsefesini iyi bilen, saygınlığı olan, hırslı bir hoca lazım Galatasaray'a. Roberto Mancini adaylardan biri.

Seçildikten 1 hafta 10 gün içinde hocamızı belirleriz.

Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçmesini hedefliyoruz.

Yüzde 60'a, 40 biz alacak gibi örünüyoruz.

Florya'yı, Büyükçekmece'deki arazimize taşıyacağız.

Durumu bilerek ilerliyoruz. Programımız hazır. Kulübü yönetilebilir ve sürdürülebilir vaziyette bırakmak istiyoruz.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

1954 İstanbul doğumlu. Sorbonne Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Özel sektörde yönetici. 2001-2002'de Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2018'de Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

BURAK ELMAS DÖNEMİ 355 GÜN SÜRDÜ

22 Haziran 2021'de 3 rakibini geride bırakarak Galatatasaray Başkanı olan Burak Elmas, koltukta 355 gün oturdu. 11 Haziran 2022'de görevini devredecek olan 48 yaşındaki Elmas döneminde sarı-kırmızılılar üç ana takım sporunun hiçbirinde kupa kazanamadı. Ekibindeki Işıtan Gün gibi bazı isimlerin camia ile yaşadığı sorunlar, Fatih Terim ile sıkıntılı bir şekilde yolların ayrılması ve ibrasızlık; Elmas döneminin akılda kalan olayları oldu.

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