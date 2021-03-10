Son dakika… Galatasaray’dan flaş Younes Belhanda kararı… Yönetimi eleştirmişti

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’ın sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Faslı yıldız Younes Belhanda’nın, yönetim aleyhine söylediği sözler dikkat çekmişti. Zeminin kötü olmasını eleştiren Belhanda “Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak hayli zor… Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacaklarına statla ilgilensinler” demişti.

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Daha sonra söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada “Dünkü röportajım sırasında başkan, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu hakkında konuşmadığımı açıkça belirtmek isterim. Sahaya daha çok bakım yapılması gerekliliğiyle ilgili stadyumdan sorumlu insanlara yönelik konuştum. Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray’ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var” ifadelerine yer vermişti.

‘Taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdi’

Galatasaray Kulübü, sözleri ile yönetimi hedef alan Belhanda ile yollarını ayırma kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 31 yaşındaki Belhanda2nın kontratının feshedildiği duyuruldu. Karara gerekçe olarak ise, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar vermek ve hakarete varan beyanlarda bulunmak gösterildi. Gerekçede Belhanda’nın daha önce de disiplin yönetmeliklerine aykırılıklar yaptığı ve taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdiği de vurgulandı.

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Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda’nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. – Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp’ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda’nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.”

Tercümesi yayınlandı

Galatasaray yönetimi ayrıca, Belhanda’nın Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamanın tercümesini de yayınladı.

“Younes Belhanda'nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajı” mesajı ile Twitter’dan yapılan paylaşım:

Younes Belhanda'nın noter onaylı yeminli tercümeli röportajı pic.twitter.com/AcGQKv8OxS — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Belhanda, Dinamo Kiev’den 2017 yaz transfer sezonunda 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Saha içinde beklentileri karşılayamadığı yönünde sık sık eleştirilen Faslı yıldız, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 131 maçta 22 gol atarken 26 asist yaptı.