Son dakika… Galatasaray’ı Tete transferi için ‘haksız fesih’ gerekçesiyle FIFA’ya şikayet ettiler

Shakhtar Donetsk kulübü Tete transferinde 'haksız fesih' gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Sarı kırmızılılar FIFA'ya yapılan başvuruyu KAP'a bildirdi.

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Galatasaray’ın sezon başında Shakhtar Donetsk Kulübü’nden transfer ettiği Tete ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı… Ukrayna ekibi Tete transferinde ‘haksız fesih’ yapıldığı gerekçesiyle hem oyuncuyu hem de Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etti. Sarı kırmızılı ekip Shakhtar Donetsk’in FIFA’ya yaptığı başvuruyu KAP bildirimi ile duyurdu.

İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

“2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan Oyuncu Sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins’in, Oyuncu Sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur.

FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.”

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılar Tete’ye her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti konusunda anlaştı.

İŞTE TETE’NİN KARİYERİ

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde doğan Tetê, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.

İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

Ukrayna'da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar'da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

Ukrayna'nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart'ının sonunda Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.

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