Son dakika… Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üç hakemin corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” denildi.

Daha önce Fırat Aydınus’ın yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray maçına Abdulkadir Bitigen atandı. Ayrıca Sivasspor-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan’ın yardımcılığını yapacak olan Deniz Caner Özaral’ın yerine de Ceyhun Sesigüzel’in görev yapacağı belirtildi.