Son dakika | Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran’da seçime gidecek. Seçim öncesi ilk resmi aday Gaziantep FK’nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Süper Lig ekiplerinin başkanlarının önerisiyle gündeme gelen Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Adaylığını açıklayan Büyükekşi, “Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum” dedi.

Mehmet Büyükekşi, “Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Gaziantep FK’nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi’nde ve İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı.

HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?