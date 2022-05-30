Son dakika | Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran’da seçime gidecek. Seçim öncesi ilk resmi aday Gaziantep FK’nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Süper Lig ekiplerinin başkanlarının önerisiyle gündeme gelen Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ
Adaylığını açıklayan Büyükekşi, “Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum” dedi.
Mehmet Büyükekşi, “Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Gaziantep FK’nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi’nde ve İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı.
HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
- Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
- Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
- DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
- İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
- B20 Yürütme Kurulu Üyesi
- Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
- Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
- 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
- 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
- TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
- TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
- 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
- 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.