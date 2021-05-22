Son dakika | Messi Barcelona’da kalmaya karar verdi

Geçen yaz Barcelona’dan ayrılma kararı alan ve büyük bir kriz yaratan ancak sonrasında Katalan ekibinde sözleşmesini tamamlama kararı alan Messi, Barça ile yeniden masaya oturdu. beIN SPORTS’un aktardığına göre Lionel Messi, Barcelona’da kalmaya karar verdi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Arjantinli oyuncuya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklif ettiği ve uzlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl takımdan ayrılma istediğini yönetime ileten Messi’nin talebi karşılığını bulmamış ve yıldız oyuncu takımda kalmıştı. Bu yaz serbest oyuncu statüsünde olacak Messi ile Manchester City ve Paris Saint Germain'in uzun bir süredir ilgilendiği biliniyordu.

BARCELONA ELÇİSİ OLARAK GÖREV YAPMAYA DEVAM EDECEK

Anlaşma şartlarına göre Lionel Messi futbolu bırakmak istemesi durumunda, Barcelona Kulübü'nün elçisi olarak görev yapmaya devam edecek. Ayrıca dünyaca ünlü yıldızın ABD Ligi MLS takımlarına transfer olmasına da izin verilecek. Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra yine İspanya'ya dönerek, Barcelona'da yönetici olarak çalışabilecek.

İlginizi Çekebilir Barcelona kupayı kaldırdı... Lionel Messi yine tarih yazdı

Messi’nin Agüero transferinden ve olası Depay hamlesinden memnun olduğu öne sürülüyordu. Diğer yandan Memphis Depay’ın da Barcelona’ya imza atmaya yakın olduğu belirtildi. Hollandalı yıldızla 2024 yılına kadar anlaşıldığı ve yılda bonuslar hariç 5 milyon Euro ödeneceği belirtildi.