Son dakika… Mostafa Mohamed’in cezası belli oldu

Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçın 57. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mostafa Mohamed’in cezası belli oldu.

Galatasaray’ın başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mostafa Mohamed’e bir maç men cezası verildiğini açıkladı.

Mısırlı golcü, Galatasaray’ın 29. haftada oynayacağı Sivasspor maçında cezasını tamamlayacak.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GALATASARAY A.Ş. sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

GALATASARAY A.Ş.sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA'nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu”

GALATASARAY TFF’YE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Galatasaray, Mostafa Mohamed’in Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

“Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü – Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur.”