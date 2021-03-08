Son dakika… Pelkas’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Dimitri Pelkas’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Maçın 80. dakikasında Pelkas ile Skubic’in tehlikeli biçimde çarpışması sonrasında Yunan futbolcu yerden kalkamadı. Pelkas sedye ile oyundan çıktı ve ardından direkt olarak hastaneye götürüldü.

‘DİLİNİ ISIRMIŞTI, ŞUURUNU KAYBETMİŞTİ’

Takım Doktoru Burak Kunduracıoğlu hastaneye kaldırılan yıldız futbolcu için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Pelkas gögsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Şuuru geldikten sonra göğsünde ağrıları vardı, bir an önce ambulansa aldık, damar yolunu açtık, hastaneye getirdik. Beyin, boyun ve akciğer tomogrofisini çektik. Pelkas’ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul’a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor.”