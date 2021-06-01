Son dakika | Real Madrid Carlo Ancelotti’yi resmen açıkladı

İspanya La Liga devi Real Madrid’in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu. Geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Fransız teknik adamdan boşalan koltuğu Carlo Ancelotti’ye emanet etti.

61 yaşındaki teknik adam yeniden görevi kabul ettiği Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid’de görev yaptığı iki senede UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ancelotti, bu sezon Everton ile Premier Lig’i 10. sırada bitirdi.

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KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİ MADRİD’DE

2013-2015 sezonları arasında Real Madrid’de görev alan başarılı teknik direktör, 2011 yılında Ligue 1’de “yılın teknik direktörü” ödülünü kazanmıştı.

Real Madrid’in başında 119 resmi müsabakaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, 2.36 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamıştı. Bu puan ortalaması aynı zamanda Carlo Ancelotti’nin kariyerinin en yüksek puan ortalaması olarak kayıtlara geçti.