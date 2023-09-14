Real Madrid’de büyük skandal! 3 oyuncu gözaltına alındı…

Real Madrid'de büyük skandal! İspanyol devinde ismi açıklanmayan 3 futbolcunun "çocuk pornosu" şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reuters haber ajansı ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk pornosu suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Dünyaca ünlü kulüp ortaya atılan iddiaların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak haberi doğruladı.

WHATSAPP ÜZERİNDEN BİR VİDEO YAYINLANDI

Kulüp yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Castilla’dan bir oyuncu ve Real Madrid C’den üç oyuncunun, WhatsApp üzerinden özel bir videonun yayınlandığı iddiasıyla gelen bir şikayetle ilgili olarak Guardia Civil’e ifade verdiklerini öğrendik.

Kulüp gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır.”

İspanyol basınından El Confidencial’de yer alan habere göre; Real Madrid’in gençlik akademisinden üç oyuncu, cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler altyapı akademisinden, rezerv takımdan ve üçüncü takımda görev alan 3 oyuncu… İspanyol kaynakları, A Takım da dahil olmak üzere olaya karışan birkaç oyuncu daha olabileceğini öne sürüyor.

BİR ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE…

Haberde yer alan detaylara göre reşit olmayan bir çocuğun annesi 6 Eylül’de ihbarda bulunarak, tutuklananlardan birinin kızının seks videosunu kaydedip dağıttığı ihbarında bulundu. Olayların Kanarya Adaları’nda meydana geldiği iddia ediliyor.

Olaya karışan isimler bu sabah gözaltına alındı ve soruşturma için polis merkezine götürüldü. Müfettişler videonun yayıldığı cep telefonunun analizine devam etmek ve soruşturmayı ilerletmek için olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.