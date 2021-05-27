Son dakika | Real Madrid’de Zidane dönemi sona erdi

Real Madrid’de 2. Zidane dönemi resmen sona erdi… İspanya La Liga devi Real Madrid resmi kanallarından yaptığı açıklamada teknik direktör Zidane’ın istifa ettiğini şu ifadelerle açıkladı;

“Zidane’nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid’e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane’nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak”

Zidane’ın Real Madrid döneminde yaşattıklarına minnet duyulurken kulübün kapısının daima Fransız teknik adama açık olduğu ifade edildi.

2016-2018 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Zinedine Zidane görevden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeniden Real Madrid’in başına geçmişti.

CONTE SESLERİ

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid’de Zidane’nın ayrılığının ardından takımın başına Inter’den ayrılan Conte’nin geçmesi bekleniyor. İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane’ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.