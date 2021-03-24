SON DAKİKA | Sepp Blatter futboldan men edildi! 6 yıl 8 ay daha ceza…

FIFA’da deprem etkisi yaratan haber… FIFA Etik Komitesi, Etik Kodları’nı çeşitli ihlallerden dolayı eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke’nin suçlu bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke’e futboldan 6 yıl 8 ay men cezası verildiği duyuruldu.

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1 MİLYON İSVİÇRE FRANGI ÖDEYECEK

FIFA’nın eski 1 numarası Sepp Blatter turnuvalarla ilgili bonus ödemeleri, iş sözleşmelerindeki çeşitli değişiklikler ve uzatmalarından dolayı yargılanıyordu. FIFA ayrıca her iki futbol adamının da 1 milyon İsviçre Frangı para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Fifa'nın etik komitesinin yargılama kurulu, 85 yaşındaki Blatter'in sadakat görevi, çıkar çatışmaları ve hediye veya diğer menfaatleri teklif etme veya kabul etme ile ilgili kuralları ihlal ettiğini tespit etti.

Valcke’nin aynı etik kural maddelerini ve pozisyonu kötüye kullandığı tespit edildi.