Son dakika | Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi (01.03.2021)

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig’in 27. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları…

Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği kritik haftada şampiyonluk yarışındaki dengeler değişti. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da 3’er puanla kapattığı haftada zirve yarışında yara alan tek takım bordo mavililer oldu.

Beşiktaş evinde Denizlispor’u 3-0 yenerken, Galatasaray da evinde Erzurumspor’u 2-0’la geçmişti. An itibariyle 57 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılıları 54’er puanla Fenerbahçe ve Beşiktaş takip ediyor. 4’üncü sırada kalan Trabzonspor’un ise 48 puanı var.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Galatasaray: 2.40

Fenerbahçe: 2.40

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 18.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 3.00

Trabzonspor: 11.00