Son dakika | Tahkim Kurulu Mostafa Mohamed’in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK’ya sevk edilen ve 1 maç men cezası alan Mostafa Mohamed için sarı kırmızılı kulübün yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı.

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçın 57. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mostafa Mohamed için Galatasaray Kulübü haksız yere kart gördüğünü belirterek TFF’ye itirazda bulunmuştu.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören oyuncusu Mostafa Mohamed’in kartının iptal talebi reddedildi ve oyuncunun 1 maç men cezası aldığı açıklandı.

Mısırlı golcü, Galatasaray'ın 29. haftada oynayacağı Sivasspor maçında cezasını tamamlayacak.

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TAHKİM KURULU’NUN AÇIKLAMASI

“Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK’nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 – K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,

– Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”