Son dakika… TFF vazgeçti… Türkiye Letonya maçı ile ilgili yeni seyirci kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce Letonya ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemleri G Grubu üçüncü maçında LEtonya ile oynayacağı maça seyirci alınacağı duyurmuştu. TFF, bu kararında vazgeçerek maça seyirci alınmamasını sağladı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.”

Türkiye-Letonya maçı 30 Mart 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 21:45’te oynanacak.

TFF dün duyurmuştu

TFF, 28 Mart 2022 tarihinde yine resmi sitesinden yaptığı açıklamada Letonya maçına seyirci alacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır” ifadelerine yer verilmişti. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlenmişti.

TFF’nin ilk kararı, corona virüsü vakalarının 30 bini geçtiği günlerde maça seyirci alınmasının riskli olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

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