Son dakika | TFF’de büyük deprem… Gözaltına alınan Kerim Altıay istifa etti
450 milyon liralık kripto para vurgunu operasyonunda gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan ikinci sınıf emniyet müdürü Kerim Altıay, görevinden istifa etti.
Kripto para dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, görevinden istifa etti.
TFF’den yapılan açıklamada, “Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na istifasını sunmuştur.” denildi. Altıay’ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.
Ankara’da yakalanıp Trabzon’a gönderilen Altıay, Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılmıştı. Yurt dışına çıkma yasağı konulan Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.