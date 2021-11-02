Son dakika… Tottenham Antonio Conte’yi resmen açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.

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Premier Lig’de yeniden Antonio Conte zamanı… Nuno Espirto Santo’yu görevden alan Tottenham Hotspur, dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte ile anlaşma sağladı.

Sezona üçte üç ile başlayan Spurs, daha sonra arka arkaya üç mağlubiyet aldı. Ardından Aston Villa ve Newcastle’ı mağlup eden kuzey Londra ekibinde işler yine tersine döndü ve Tottenham önce West Ham’a ardından da Manchester United’a kaybetti. Bir hafta önce Liverpool’dan Old Trafford’da beş gol yiyen Tottenham’ın Kırmızı Şeytanlar’a iç sahada bu kadar kolay kaybetmesi stadyumda protestolara neden oldu.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu protestolar maç sonunda da devam etti ve kulüp, pazartesi günü yaptığı açıklamada Portekizli menajer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Nuno Santo’nun görevden alınmasının ardından İngiliz kulübü Antonio Conte ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmi siteden duyurdu. Daha önce Premier Lig’de Chelsea ile şampiyonluk yaşayan İtalyan hoca, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyla formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı.

Geçen sezon Inter’i çalıştıran İtalyan teknik direktör, sezonu 91 puanla 1. sırada tamamladı ve Milano ekibini 11 yıl sonra Serie A şampiyonu yaptı. Conte, kulübün maddi anlamda küçülmeye gitmesi sonrası görevden ayrıldı.

CONTE’DEN İLK SÖZLER: GEÇEN YAZ BİRLİKTELİĞİMİZ GERÇEKLEŞMEDİ ÇÜNKÜ…

Tottenham ile imzalayan Antonio şunları söyledi: “Antrenörlüğe geri döndüğüm ve bunu tekrar bir zirve hırsı olan bir Premier Lig kulübünde yaptığım için son derece mutluyum. Tottenham Hotspur son teknoloji tesislere ve dünyanın en iyi stadyumlarından birine sahip.

Bir oyuncu ve bir koç olarak beni her zaman farklı kılan tutkuyu, zihniyeti ve kararlılığı takıma ve taraftarlara aktarmak için çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter ile olan ilişkimin sonu henüz çok yeniydi ve sezon sonuyla duygusal olarak fazla ilgiliydi, bu yüzden koçluğa geri dönmek için henüz doğru zaman olmadığını hissettim.

Ancak Daniel Levy’nin bu görevi bana emanet etmek istemesindeki coşkusu ve kararlılığı zaten hedefi vurmuştu. Şimdi fırsat geri döndüğüne göre, büyük bir inançla değerlendirmeyi seçtim.”