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Son dakika | Trabzonspor Dorukhan Toköz’ü KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat yenilemeyen Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. KAP açıklamasında Dorukhan'ın kazanacağı yıllık ücret 16 milyon TL olarak belirtildi.

Güncellenme: 21:30, 29/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Son dakika | Trabzonspor Dorukhan Toköz’ü KAP’a bildirdi

Spor Toto Süper Lig’in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Beşiktaş’la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer, Dorukhan’a senelik 16 milyon TL ücret verecek.

İŞTE TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMASI:

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5’i ödenecektir.

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Yayınlanma Tarihi:21:24,