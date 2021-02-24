Son dakika | Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı…

Süper Lig’de haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin hakemi hafta başından beri merak konusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu liglerde 27’inci haftanın hakemlerini duyurdu.

MHK Trabzonspor Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu’yu görevlendirdi. 28 Şubat Pazar günü saat 19:00’da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam ve Ali Şansalan yapacak.

Yaşar Kemal Uğurlu, 12 kez Fenerbahçe maçında görev aldı. Yaşar Kemal Uğurlu ile Fenerbahçe: 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet

Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig’de Göztepe ile birlikte en çok Trabzonspor’un maçını yönetti, 22 kez. Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor: 13 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA VE DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ:

2020-2021 Sezonu Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Şubat’ta, TFF 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 23, 24 ve 25 Şubat’ta, 24. hafta karşılaşmaları 27, 28 Şubat ve 1 Mart’ta, Misli.com 2. Lig 25. hafta karşılaşmaları 24 Şubat’ta, Misli.com 3. Lig 1. Grup 20. hafta, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup 23. hafta karşılaşmaları 25 Şubat’ta oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle: