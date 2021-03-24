Son dakika | UEFA’dan Beşiktaş’a koşullu ceza

Beşiktaş’a UEFA’dan şoke eden haber… UEFA resmi sitesinden yapılan açıklamada Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı biriminin kararı doğrultusunda Beşiktaş Kulübü’nün Finansal Fair Play anlaşmasında ihlal yaptığı belirtildi.

FFP anlaşması çerçevesinde 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmeyen siyah beyazlı kulübün 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el koyulacağı duyuruldu.

İlginizi Çekebilir Beşiktaş taraftarından protesto...'Bu skandal kararı kabul etmiyoruz'

ÖDEME KAYDI GELİRSE CEZA KALDIRILACAK

UEFA bu cezanın koşula bağlı olduğunu belirtirken, Beşiktaş’ın bu ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtı 30 Haziran 2021’e kadar ilgili kurula iletmesi halinde söz konusu cezanın kaldırılacağı belirtildi.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş’ın bu karar sonrası nasıl bir aksiyon alacağı ve o belgenin UEFA’ya sunulup sunulamayacağı merak konusu oldu.