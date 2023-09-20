Son dakika… Vincenzo Montella TFF yetkilileri ile İstanbul’da bir araya geldi

A Milli Takım'da yeni hoca Vincenzo Montella... İtalyan teknik adam İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde TFF yetkilileri ile bir araya geldi. Sözleşmenin detayları konuşuluyor.

Ümit GENÇ

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A Milli Takım’da Vincenzo Montella dönemi adım adım yaklaşıyor… Alman teknik adam Stefan Kuntz ile yollarını ayırma kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım’ın başına Vincenzo Montella’yı getiriyor. Daha önce Türkiye’de Adana Demirspor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde TFF yetkilileri ile bir araya geldi.

Yardımcıları ile birlikte otele gelen Montella için 6 oda ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilerinin de otelde olduğu ve sözleşme şartları için İtalyan hoca ile görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

3 YARDIMCISI İLE GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaşma sağlandığına dair haberler gündeme bomba gibi düştü. Alman hoca Stefan Kuntz ile yolları ayırma karar alan A Milli Takım kurmayları yeni hoca konusunda İtalyan Vincenzo Montella isminde karar kıldı.

TFF Montella'yı ekibi ile birlikte İstanbul'a davet etti. 49 yaşındaki çalıştırıcının EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası hedefleri ile A Milli Takım'ın başına getirilmesi bekleniyor.

Montella'nın yanına, daha önce Adana Demirspor'da çalıştığı ve Türkiye'yi tanıyan 3 yardımcısını da aldığı ifade ediliyor. Bu yardımcılar arasında Daniele Russo (Baş yardımcı antrenör), Massimo Crivellero (Maç analisti) ve Polino Pierpaulo (Atletik performans antrenörü) bulunuyor.

MONTELLA'NIN KARİYERİ

2010 yılında futbolculuk kariyerine son veren Montella'nın futbolculuk dönemindeki en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve keskin vuruşlarıyla rakip kalecileri zorlayan bir golcü olmasıydı. Futbolculuk kariyerinin ardından Vincenzo Montella, teknik direktörlük kariyerine adım attı. İlk teknik direktörlük deneyimini AS Roma'nın altyapısında yaşadı. Daha sonra Serie A'da Fiorentina, Sampdoria, AC Milan ve Catania gibi kulüplerin başında teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Tecrübeli hoca ayrıca 1 yıl da Sevilla'yı çalıştırdıktan sonra Türkiye'de Adana Demirspor'un başına geldi.

Montella'nın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biri, Fiorentina'yı UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale taşımasıydı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Montella, oyun felsefesinde hücum futboluna ve organizasyona önem veren bir stil benimsemiştir.