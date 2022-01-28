Son fırtına Ömer Toprak

İlk 11’de 3 yerli zorunluluğu nedeniyle stoperde rotasını Türk oyunculara çeviren bordo-mavililer, Werder Bremen’den Ömer Toprak’ı kadrosuna katmak istiyor.

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Ligin zirvesindeki Trabzonspor, transfer döneminin de en etkili takımı. Şu ana dek Visca, Kouassi, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen olmak üzere 8 transfer yapan bordo-mavililerde sıra stoper takviyesine geldi. İlk 11'de 3 yerli futbolcu zorunluluğu nedeniyle savunmada Türk oyunculara yönelen Fırtına, Kaan Ayhan, Samet Akaydın ve Koray Günter'de mutlu sona ulaşamayınca rotasını Ömer Toprak'a çevirdi.

Bundesliga 2'de Werder Bremen forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki tecrübeli stoper için girişimler başladı. Yönetim transferi uygun bir bonservis bedeliyle kısa sürede noktalamak istiyor.

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Ara transferde kadroya katılan Kouassi, ülkesi Fildişi'nin Mısır'a elenmesi sonrasında Trabzon'a dönecek. Yönetim ise 27 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu kapatan Gervinho ile sözleşme feshinde anlaşma sağlanamazsa Trondsen'e gelen kiralama teklifleri değerlendirilecek.