Son şampiyon Beşiktaş, kupada hata yapmadı: 1-0

Kupanın son şampiyonu Beşiktaş, taraftarı önünde Altay'ı Atiba'nın golüyle 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş ile Altay karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş tur biletini 1-0’lık skorla aldı.

İdeal kadroyu oluşturan isimlerin birçok ismi ilk 11’de görevlendiren teknik sorumlu Önder Karaveli, maçın ilerleyen dakikalarında Pjanic, Larin ve uzun süredir sakat olan Alex Teixeira’ya süre verdi.

TURU ATIBA GETİRDİ

Rakibine karşı topa üstün olan ve Altay kalesinde tehlikeler oluşturan Beşiktaş, 61. dakikada turu getiren golü buldu.

Ghezzal’ın serbest vuruştan yaptığı ortada top savunmadan sekti ve Josef’in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun çektiği şutta kaleci Cihan topu çeldi. Atiba önüne düşen topa altı pas üzerinden vuruşunu yaparak Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarında Beşiktaş, Altay’ın tehlikeli olmasına izin vermedi ve taraftarı önünde son 16 biletini almayı başardı.

Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası'nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.