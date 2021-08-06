Son şans… Vitor Pereira ikna edildi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Caulker'ı de takımda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira ile görüşen yöneticiler, orta noktayı buldu. Tecrübeli stopere, devre arasına kadar süre tanındı.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Sadık Çiftpınar, Oğuz Kağan, Ademi, Thiam, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Murat Sağlam, Melih Bostan, Perotti, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ten sonra Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı listesine girdi. Vitor Pereira, kendiyle anlaşılmadan önce transfer edilen Steven Caulker'ı da takımda düşünmediğini yönetime iletti.

Caner ve Sinan'ı, üstelik yerli oyuncunun iyice değerlendiği dönemde gözden çıkaran sarı-lacivertli yönetim, bu kez farklı bir tavır takındı. Yeni transfer Caulker için yapılan fikir alışverişi sonunda ikna edilen Portekizli çalıştırıcı, “Devre arasına kadar takımda kalabilir” şeklinde görüşünü iletti. Pereira, oyuncunun sistemine uymadığını da ifade etti. Bununla birlikte tecrübeli oyuncunun şaşkın ve kızgın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'ye gelmek için pek çok teklifi geri çeviren oyuncu, çalışmalarına takımla devam edecek.