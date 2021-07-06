Sörloth’da maaş sıkıntısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ‘buyursun gelsin' dediği Alexander Sörloth'un durumu yakından takip edilmeye başladı. Bordo-mavililerin ilk hedefi olan transferin gerçekleşmesi halinde kulüp mali anlamda bütün imkânlarını zorlamak zorunda kalacak. Yıllık 4.5 milyon Euro gibi bir rakam kazanan oyuncunun maliyeti bugünkü kur üzerinden hesaplandığında sadece maaşı 47 milyon TL'yi buluyor. Leipzig kulübünün para talep edip-etmeyeceği ise netlik kazanmış değil.

Norveçli oyuncu ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Leipzig kulübünün kararı sonrası maddi anlamda oyuncuyu ikna çalışmalarını hızlandıracak.