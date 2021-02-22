Sorun sistemde, oyuncularda değil

Fenerbahçe bir kez daha kötü oynadı ama bu sefer 3 puanı alamadı. Sarı-lacivertliler kötü futbolla galibiyete alışmışken bu defa etkisiz futbolun karşılığı olarak sahadan eli boş ayrıldı.

Maçın yapılacak çok analizi var ama Mesut Özil, Sosa, Ozan Tufan henüz takıma dahil olmamış Gustavo, İrfan Can Kahveci üzerinden bir senaryo üreteyim. Dünyada futbolu yakından takip eden birine bu isimleri saysanız ve “Bu hangi takımdır” deseniz, size en kötü “Valencia, Everton, Leipzig” cevabı verir. 5 yıl önce Sosa, Gustavo, Özil’i söyleseniz “Real Madrid, Chelsea, Bayern Münih” cevap alırdınız. İşte böyle bir kadro var Erol Bulut’un elinde.

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Sakatlıklar var, Mesut Özil hazır değil, bunlar hoşgörüyle karşılanır. Ancak yine de bu isimlerle, bu kadar verimsiz, üretkenlikten uzak bir takım olamaz. Demek ki sorun oyuncularda değil sistemde. Erol Bulut'un oynatmak istediği sistem bu takıma uygun değil. Bu takım hareketsiz kalamaz, topu bu kadar yavaş dolaştıramaz.

Oyuna müdahalelerde de yetersizlik var. İkinci yarının başında Pelkas, Samatta hamlesi bekliyordum. Oyun rakip yarı sahaya yıkıldı ama tek pozisyona girilemedi. Neden, çünkü sol açık çıktı sol açık girdi, santrfor çıktı santrfor girdi. Hiçbir sistem değişikliği yok ta ki 88. dakikaya kadar. Son 2 dakikada 3'lü savunmaya dönmenin de pek bir etkisi olmadı! Müdahalelerde bu kadar geç kalırsanız, rakip kaleciyi ikinci yarı yere bile yatıramazsınız.

Rakip analizinde de sıkıntı vardı. Ligin kenar ortalardan en az gol yiyen takımı Göztepe. Atınç gibi bir kule stoper de var. Israrla Fenerbahçe yan toplarla gelmeye çalıştı. Hem de orta saha göbeğinde yetenekli adamlar varken. Böyle olunca da ilk yarının sonundaki iki cılız pozisyon dışında net fırsat üretilemedi.

Duran topların başına Sosa ve Mesut Özil dışında kimse gelmemeli. Eğer teknik heyet sol çaprazdan Valencia'ya vur dediyse bu teknik heyetin hatasıdır. Sosa vursun dediyse de saha içindeki ciddi bir otoriten boşluğu var demektir. Kariyerleri boyunca attıkları frikik golleriyle ön plana çıkan bu ikili sahada varken, Valencia topun başına geçiyor. Sosa vuracakken, Arjantinliyi o bölgeden uzaklaştırıyorlar. Aynısı Başakşehir maçında Mesut Özil’e oldu. Bu da küçük değil büyük bir sorundur.

Artık Fenerbahçe için kritik zamanlar başladı. Trabzonspor deplasmanında 3 puandan başka alınacak her sonuç işleri daha da kötüye götürür. Başarı nasıl herkesin oluyorsa, başarısızlıkta da herkesin payı vardır. Bütün camia şapkasını öne koyarak bu takımı hem futbol hem de mental olarak ayağa kaldırmalı. Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçecek…