Sosyal medyada Mesut Özil çılgınlığı! Hem sezonun hem kendinin ilk golünü attı

Adana Demirspor deplasmanında sezon açılışı yapan Fenerbahçe'de ilk golünü atan Mesut Özil için sosyal medyada paylaşım rekorları geldi.

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Süper Lig’de 2021-22 sezonunu Adana Demirspor deplasmanıyla açan Fenerbahçe açılışı Mesut Özil’le yaptı… İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısına hızlı bir kontra atakla başlayan Fenerbahçe perdeyi sarı lacivertli forma ile ilk kez ağları bulan Mesut Özil’le açtı.

ASİST İRFAN CAN’DAN GELDİ

Dakikalar 46’yı gösterirken soldan İrfan Can’ın getirdiği topta ceza sahası içine yönelen Mesut Özil kendisine gelen asisti değerlendirdi ve müsait pozisyonda ağları buldu. Sarı lacivertli forma ile ilk kez gol sevinci yaşayan Türk asıllı Alman yıldız takım arkadaşlarıyla birlikte müthiş bir sevinç yaşadı.

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Hem sezonun açılışını hem de kendi adına siftahı yapan Mesut Özil için sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada yorum ve paylaşım rekorları kırdı. İşte Mesut Özil için yapılan paylaşımlar;

İrfan Can’ın pasa bak, adam Mesut Özil’e Mesut Özil asisti yaptı.

Spiker Özkan Öztürk: “Bundesliga’da attı. La liga’da attı. Premier Lig’de attı. Süper Lig’de de hesabı açıyor. Mesut Özil atıyor…”

Mutluktan duvar yumrukladım benimkilere kısmetmiş sezonun ilk golü… Asist: İrfan- Gol: Mesut Özil

Mesut Özil'in 7 ay sonra gol attığını gören Fenerliler siteye giriş yapıyor. pic.twitter.com/JSUAC7NFXq — IV. Sergio (@kralramos) August 15, 2021