Söz, yetki, karar Ali Koç’ta

Genel kuruldan aldığı 3 yıllık yeni yetkiyle Fenerbahçe başkanlığına devam eden Ali Koç, kendine ve kulübe yeni bir rota çizdi. Ali Koç, sarı-lacivertlilerde ‘Başkanlık' dönemini başlattı. ‘Artı hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' parolasıyla kolları sıvayan Ali Koç, futbol şubesine yönetim kurulu üyesi atamadı.

Kulübün en gözde şubesi, Ali Koç'a bağlı olacak. İlk döneminden kalan ender isimlerden olan Selahattin Baki yine futbol şubesinde aktif rol oynayıp direkt olarak Başkan'a bağlı çalışacak. Ancak artık kritik kararları, Ali Koç tek başına alacak.

DETAYLI İNCELİYOR

Başkanlık döneminin etkileri, Ali Koç'un eğildiği ilk konu olan teknik adam seçiminde kendini gösteriyor. Başarılı iş insanı, hoca adaylarıyla bizzat konuşuyor. Görüşmeler, gerek yüz yüze gerek de video konferans şeklinde gerçekleştiriliyor. Ali Koç, teknik direktör adaylarının projelerini dinliyor. Anlaşmanın ekonomik yönünü de detaylıca inceliyor. Fenerbahçe'nin patronu, tüm gününü kulüpte geçiriyor ve transferlerle de ilgileniyor.

Ali Koç, Serdar Dursun ve Steven Caulker transferlerinde de oyuncularla görüşmeler yapmıştı.

SEZONU HOCASIZ AÇTILAR

Öte yandan Fenerbahçe, 2021- 2022 sezonunu dün resmen açtı. Sarı-lacivertlilerde takımın yeni hocasının kim olacağı belirsizliğini korurken dünkü antrenman, antrenörler Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Serdar Dursun ile Steven Caulker, takımla ilk idmanlarına çıkarken arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldu.

Milli takım formalarıyla EURO 2020 ve Copa America'da mücadele eden Ozan Tufan, Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Enner Valencia, antrenmanda yer almadı. Transfer görüşmeleri yapması için kendisine izin verilen Diego Perotti de idmana katılmadı. Çok sıcak bir havada yapılan idman hafif tempoda geçerken futbolcuların zinde ve neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

GÖKHAN GÖNÜL’DE OPSİYON KULLANILMADI

Fenerbahçe’de tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren başarılı sağ bekin kontratında bulunan opsiyonu kullanmama kararı aldı. Kulüpten bir süredir haber bekleyen Gökhan'a olumlu bir geri dönüş yapılmadı. 36 yalındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 361 maça çıktı ve 14 gol – 54 asistlik bir performans sergiledi.