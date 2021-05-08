SÖZCÜ yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisinin röntgenini çekti

Süper Lig’in 40. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, dev derbide Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın son durumunu SÖZCÜ yazarları Yasin Yıldırım ve Ercan Taner değerlendirdi.

YASİN YILDIRIM: Galatasaray'ın, oynadığı futbolla Beşiktaş'ı yenmesi mümkün değil. Oyununun dışına çıkması, farklı şeyler yapması lazım. Kazanmak için aç bir aslan gibi rakibine saldırmak zorunda…

KİM KAZANIR?

Son şansı olan genellikle çok şanslı değildir. Galatasaray için de Beşiktaş maçı böyle. Kazanmak bile yetmeyecek. Şampiyonluk için en az iki fark şart. Beşiktaş, rakiplerini korkutuyor. Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolla Beşiktaş'ı yenmesi mümkün değil. Oyununun dışına çıkması, farklı şeyler yapması lazım. Beşiktaş'ın normal futbolu, kazanmaya yeter. Galatasaray saldırmak zorunda.

ARTILARI VE EKSİLERİ?

Beşiktaş kendinden emin. Güçlü bir takım oyunu oynuyor, her oyuncu savaşıyor. Her iki takımın defans hattında hata yapmaya müsait oyuncular var. Beşiktaş'ın gücü sağ kanadı. Rosier-Ghezzal ikilisini söylemeye gerek yok. Terim o kanadı yavaşlatmak için orta sahadan destekle sıkıştırma yapacaktır. Josef-Atiba'ya karşı Taylan-Gedson da yumuşak kalacaktır.

KİLİT OYUNCULAR?

Galatasaray için kilit nokta şut. En büyük sorunları duran top ve ortalardaki etkisizliği. Beşiktaş ise bu konunun ustası. Halil, Babel ve Akbaba'nın şutları Galatasaray'ın kaderini çizecek. Beşiktaş'ın kozu Ghezzal ve takım oyunu.

HOCALARIN ETKISI?

Sergen Yalçın derbileri seviyor, hiç kaybetmedi. Alışık olduğumuz presle maça başlayacak ve oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyecektir. Terim yüksek isabetli pas oyununa mecbur.

ERCAN TANER: Sergen Yalçın derbilerde bir başkadır. Oynarken de hocalığında da… Sergen Hoca galip gelirse Beşiktaş, yüzde 99 bitirecek işi…

KİM KAZANIR?

Eskiden seyirciyle dolu statlarda ev sahibi şanslıydı. Pandemi birçok şeyi değiştirdi. Derbiler bile sessiz oynanıyor, o yüzden her sonuç çıkabiliyor. Beşiktaş çıkaracağı 4 puanla zirveden inmeyeceğini de biliyor, kalan maçların hepsinin final olduğunu da… Lider olan takımlar son haftalarda kolay kolay kaybetmez. Galatasaray, üç puan için tabii ki yüklenecek ama aynı cevabı Beşiktaş'ın da vereceğini tahmin ediyorum.

ARTILARI VE EKSİLERİ?

Beşiktaş’ın forvet hattı eksik ama şu ana kadar görev yapan oyuncular iki kişilik oynadı. Takımda hiçbir çekinme yok. Galatasaray'ın en büyük handikapı maçın içinde istikrarın zaman zaman kaybolması.

KİLİT OYUNCULAR?

Galatasaray’da oynarsa Mohamed ve Emre Akbaba. Beşiktaş'ta Atiba ve bu hafta yine formda olduğunu gösteren Larin. Ghezzal'i söylemeye gerek yok her zaman kilit oyuncu.

HOCALARIN ETKİSİ?

İki teknik direktör de büyük maçları çok iyi biliyor. Deneyim deyince Fatih Terim bir adım önde. Sergen Yalçın da derbilerde her zaman bir başkadır. Bu maçta Sergen Hoca kazanırsa Beşiktaş yüzde 99 bitirecek işi. ‘Sergen attı, şampiyonluk geldi'den sonra ‘Sergen Hoca yendi, şampiyonluk geldi' olacak.