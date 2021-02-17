Sözcü yazarları Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin yarışını yorumladı

Süper Lig'de 24. hafta sonunda da zirvede kopma yaşanmadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 51'er puanla ilk üçte sıralanıyor. Hemen arkada 45 puanlı formda Trabzonspor var. SÖZCÜ yazarları, benzeri görülmemiş bu lig tablosu çerçevesinde sorularımızı yanıtladı. Gündemin birinci maddesi ile başlıyoruz…

Şampiyonu söylendiği gibi VAR mı belirler? Hakemler ne kadar belirleyici oldu ya da olacak?

Bahadır Çokişler: Hakemlere yönelik şikâyetler artık sıradanlaştı. Bazen hakemlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum bazen de eleştirmekte haklılık payının olduğunu… Sistem yanlış kurulmuş bir kere. Bakın; siyasi irade tarafından atanan TFF yönetimleri, üst akıllarca yönlendirilen MHK Başkanları ile kurulları, rant peşinde koşan kulüp yöneticileri ve sistemin doğurduğu paravan şirket gibi çalışan menajerler düzenin içine etti. Sen TFF olarak organizasyonu iyi yönetemezsen kulüpler isyan eder, bununla da kalmaz temsil ettikleri camiaları arkalarına alarak topuyla tüfeğiyle sana saldırır. MHK sistemi de o kadar kötü ki konuşan olursa ceza devreye girer ve bir daha MHK'da görev alamaz. Bu sistemde çürük

elmalar nasıl temizlenir?

“Gri pozisyonlara bakılmalı”

Ercan Taner: VAR sistemi şampiyonu belirleyemez. Bazı gri pozisyonlar yaşıyoruz. O tür pozisyonlarda biraz daha fazla VAR'ın devreye girmesi lazım. O takdirde kamu vicdanı rahatlar. Dünyanın yeni alıştığı bu sistemde hatalar olacaktır. Önemli olan bunların fazla olmaması.

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“Şampiyon belirleniyor”

Lemi Çelik: Şampiyonluğu yüzde 60 oranda güç kimdeyse o belirleyecek. Ülkeyi yönetenler kimse şampiyonluğu da onlar belirliyorlar. Geçmiş yıllarda bunun örneğini gördük. Hakemler ve VAR odası bu işin kuklası. Onlar yukardan aldıkları talimatlara göre karar veriyorlar. Belki birçoğu istemeden, zorunlu olarak, yaşamını rizikoya sokmama adına emirlere tabi olup görevini yerine getiriyorlar. İstisnai bir-iki ismi çıkarsak da hakemleri sezon sonu şampiyonluklarında görüyoruz. Geçmişte böyle oldu. VAR ve hakemler yine belirleyici olacak.

“Sorumlusu üç büyükler”

Yasin Yıldırım: Hakemlerin bu noktaya gelmesinin sebebi üç büyükler ve onların yaygaraları. Gri pozisyonlar için bile ortalığı ayağa kaldırdılar. Gerçeğin bir değeri yok. Çünkü inandıramıyorsun. Kale arkası kamerasından ofsayta itiraz ediliyor bu ülkede. Teknolojiyi kabul etmiyor adam. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, VAR kararlarıyla çok avantaj sağladı. Ama en büyük isyan VAR'a. VAR'la kazanınca ses çıkarma ama

VAR'da yarım pozisyonun verilmesin ortalığı yangın yerine çevir. Teknik direktörler, futbolcular, yöneticiler kendi yeteneksizliklerini, beceriksizliklerin ve hatalarını hakemlere yüklemekten vazgeçmedikçe uzaydan hakem de getirseniz bu tartışmalar asla bitmez.

Devre arası yapılan transferler hangi takımı daha önde gösteriyor?

Lemi Çelik: En büyük katkıyı Galatasaray'a yaptı. Özellikle çok yetersiz olan forvet hattını Onyekuru ve Mohamed ile takviye edip iki özel yetenekli oyuncuyla güçlendirdi. Diğer takımlardan daha güçlü hale geldi. Mesut çok büyük bir transferdir ama pas atacağı derin ve delici koşu yapacak bir

santrfor olmayışı onun verimini düşürecektir. Cenk Tosun'un gelmesi çok faydalı olmuştur. Uzun süre oynamayışı dezavantaj. Bakasetas

ve Berat'la birlikte Trabzon'un orta sahası güçlendi. Takımın en büyük zaafı olan dönen topların alınması sorunu giderildi.

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“Mostafa leblebi gibi atıyor”

Bahadır Çokişler: Açıkçası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gidip geliyorum. Galatasaray ihtiyacı, Fenerbahçe ise popüler olanı… Mostafa leblebi gibi gol atıyor; Gedson, Onyekuru ve Yedlin nokta transferlerdir. İrfan Can olayı ise Fenerbahçe'ye psikolojik üstünlük sağlamıştır. Mesut'u tartışmaya bile gerek yok. Beşiktaş, Cenk ile özüne dönüş yaptı ancak iki formda golcü varken Cenk alınmalı mıydı emin değilim…

“Zirvede şanslar eşit”

Ercan Taner: Transfer şampiyonu olmak başka, gerçek şampiyon olmak başka. Zirve mücadelesi veren takımlar transferlerini yaptılar. Ama şu gerçeği gördük: Hepsinin şansı eşit… Çok transfer demek ‘ben şampiyon olacağım' demek değil.

“En iyi golcü Cenk Tosun”

Yasin Yıldırım: Dört büyükler müthiş transferler yaptı. Ama Galatasaray bir adım önde. Özellikle Onyekuru ve Mohamed takımın havasını değiştirdi. Son dört maçta kazanılan 12 puan direkt bu iki futbolcuyla geldi ki olacak iş değil. Trabzon'un Berat ve Bakasetas hamleleri de öyle. Fenerbahçe Szalai ile defansif olarak güçlendi. Mesut ve İrfan'ın kalitesi tartışılmaz. Beşiktaş belki sadece Cenk'i aldı ama bana göre çok büyük bir transferi gerçekleştirdi. Beşiktaş bu ligin en iyi golcüsünü aldı.

Teknik adamların performansını değerlendirerek hangisini şampiyonluk için önde görüyorsunuz?

Yasin Yıldırım: Performans olarak Yalçın şu ana kadar 1 numarada. Kâğıt üzerinde bu ligin tartışmasız kralı ise Terim. Özellikle son haftaları nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Bulut ise en zayıf halka.

“Erol Bulut’a zaman lazım”

Bahadır Çokişler: Sergen Yalçın öne çıkıyor ama Fatih Terim'in tecrübesini göz ardı etmeyelim. Erol Bulut'un zamana ihtiyacı var. Abdullah Avcı'nın Trabzon ile uyumu ise takdire şayan. Keyifle bu rekabeti izliyorum.

Ercan Taner: Bence hepsinin şansı eşit. Oyun anlamında Beşiktaş'ı çok beğeniyorum. Galatasaray iyi. Fenerbahçe istenilen düzeye geldi mi, bence soru işareti. Bu 3 hafta Trabzonspor için çok önemli.

Lemi Çelik: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Trabzonspor'da Abdullah Avcı çok büyük iş yaptı. Fatih Terim'i saymaya gerek yok. Erol Bulut da çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Hepsini kutluyorum.

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Camiaların özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılıklı açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bahadır Çokişler: Bu kavga karakolda biter diyeceğim olmayacak. Koca koca adamlar çıkıp televizyondan atışıyorlar. Sonra bir araya geliyorlar sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Türk futboluna en ufak yararı olmaz bunların.

“Twitter’da kupa alınmaz”

Ercan Taner: Ortam geriliyor. Bu her sene böyle, artık kamuoyu alıştı. Twitter meydan savaşlarıyla bu ligin şampiyonu belli olmaz.

Lemi Çelik: Bence ikisi de ne kanun tanıyor ne kural tanıyor. Galatasaray Eyüpspor'a 4 milyona nasıl oyuncu satıyor? Fenerbahçe nasıl sözleşmesi olan futbolcuları bedavaya getiriyor? Federasyon, seni takan yok!

Yasin Yıldırım: Rezalet… Türk futbolunun iki devi sosyal medyanın oyuncağı olmuş. 10-15 yaş arasındaki ergenleri mutlu etmek, fazladan iki ‘fav' almak için düştükleri durumlara üzülüyorum.