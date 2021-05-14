SÖZCÜ yazarları şampiyonluk yarışının son gün şifresini verdi

Süper Lig'deki tarihi yarış için spor gündemimizin bir numaralı başlığı desek abartılı olmaz. Fenerbahçe'nin şansı mucizelere kalınca gözler otomatikman Beşiktaş ve Galatasaray'a çevrildi. Bu noktaya nasıl geldiler… Artılar eksiler… Yapılması gerekenler… Yazarlarımıza üç soru sorduk, yanıtlar aldık.

SORU 1: Şampiyonluk kimin olur ya da son hafta kim daha avantajlı?

SORU 2: Beşiktaş işi nasıl buraya getirdi. Yapılan açıklamalar ters etki yaptı mı?

SORU 3: Galatasaray arayı nasıl kapattı? Yönetim- Terim krizinden yine başarı mı çıkacak?

İşte SÖZCÜ'nün beyin takımından kritik cumartesiye dair yorumlar. Başlıyoruz…

ERCAN TANER: MAÇTAN ÖNCE DE KAZANMALI

Şifre belli: Kazanmak. Maçtan önce de kazanmak… Geçmişi unutacaksınız. Beşiktaş için söylüyorum bunu; tamamen kafanızdan sileceksiniz. Galibiyetin, şampiyonluğu getireceğini unutmayacaksınız. Galatasaray, bir an önce gol atmaya bakacak. Tabii ki İzmir'den gelen gol haberleri psikolojik olarak etkileyebilir. Sakin olan şampiyon da olur. Kağıt üzerinde Beşiktaş, psikolojide Galatasaray avantajlı…

BEŞİKTAŞ’IN DERDİ KADRO ZAAFİYYETİ

Beşiktaş’ın son haftalarda kadro zafiyeti oluştu. Forvetsiz oynamanın ağır bedelini ödedi siyah-beyazlılar. Yapılan açıklamaların bence etkisi olmadı.

TAMAMEN FATİH TERİM’İN ESERİ

Tamamen Fatih Terim'in büyük tecrübesiyle ilgili. Kullandığı kadrodaki iki genç oyuncu Halil ile Kerem, performanslarının üzerine çıktılar. Yönetim-Terim krizinin ne getirdiğini bu hafta göreceğiz ancak Terim, tecrübesiyle bu krizi görmemezlikten geldi.

LEMİ ÇELİK: MHK VE TFF, BEŞİKTAŞ’I İSTEMEDİ

Şampiyonluk ortada. Lider olan daima avantajlıdır ama takımların performansı ve atacağı goller sonucu belirleyecek. Önemli olan, herkesin tam kapasitesini ortaya koyarak şampiyonluk finali oynuyormuş gibi mücadele etmesi; hak edenin de şampiyonluğu alması…

SİYASİ İDARE BELİRLEDİ

Hakemler, Beşiktaş'ı çok ezdi. MHK ve federasyon; Beşiktaş'ın şampiyonluğunu istemedi. Forvetteki sakatlıklar, kadronun derin olmaması Sergen Hoca'nın hamle yapmasını engelledi. Üçüncüsü ise medyada TFF'ye yapılan baskı. Bütün gücü elinde bulunduran siyasi iradenin şampiyonluğu belirleyecek olması.

FATİH TERİM’İN HEYKELİNİ DİKSİNLER

Başarı tamamen Fatih Terim'indir. Fatih Hoca, olgun futbol adamı anlayışı, tecrübesi ve kriz süreçlerinde liderlik özelliğini kullanarak, kulübü sahipsiz bırakmadan futbolcuları şampiyonluk havasında tuttu. Yönetimin bu süreçte hiçbir başarısı yok! Galatasaray camiası, şampiyon olacaksa yatsın kalksın Fatih Hoca'ya dua etsin; bir an önce de Florya'ya heykelini diksinler.

BAHADIR ÇOKİŞLER: GALATASARAY DAHA AVANTAJLI

Evet; Galatasaray'ın gollere ihtiyacı, Beşiktaş'ın ise 3 gol avantajı var. Beşiktaş, gerçek oyununu oynasa Göztepe'yi yenmesi işten bile değil. İşte burada James-Lange teorisi devreye giriyor. Heyecanlanırsan bitersin. Beşiktaş, korktuğu için şampiyonluğu kaçırmıyor, şampiyonluğu kaçırdığı için korkuyor… Daha rahat olan Galatasaray'ı avantajlı görüyorum.

YEDEKLERDEN ASLARA BASKI YOK

Asıl sorun Beşiktaş'ın kadro derinliğinde gizli. Yedek kulübesinden sürekli oynayan oyunculara bir baskı yok… Açıklamalar rakipleri de ateşliyor. Ahmet Başkan önümüzdeki sezon kesinlikle doğru bir medya stratejisi ile hareket etmelidir.

HİÇBİRİ FATİH TERİM KADAR KURT DEĞİL

Anadolu’da iyi işler yapan Sergen Yalçın ve ‘Guardiola etkisi' yaratmak isteyen Emre Belözoğlu, ‘Kurt Hoca' Fatih Terim kadar tecrübeli değil. Gazeteciliğimde neler gördüm ama inanın bu kez futbolcular bile inanmıyordu bu farkın kapanabileceğine… Yahu kim derdi bitime iki hafta kalan puan cetvelinin üzerindeki iki takımın birden kaybedeceğini?

YASİN YILDIRIM: FUTBOL BÜYÜK LAFLARI KALDIRMAZ

Bu ligde olmaz denen her şey oldu. Hatay maçından sonra “Beşiktaş şampi…” dedik; Fenerbahçe bu hafta kazansaydı işi bitirmişti. Galatasaray “2. bile olamaz” dedik; son haftaya aynı puanda girdi. Beşiktaş'ın azımsanmayacak bir avantajı var. Galatasaray, Malatya maçına hızlı başlarsa Beşiktaş'ı paniğe sokup ibreyi kendine çevirir. Şans melekleri de hep Terim'in yanında olmuştur.

BEŞİKTAŞ ERKEN HAVAYA GİRDİ

Beşiktaş, erken havaya girmenin sıkıntısını yaşadı. Aboubakar ve Cenk'in yokluğu onları özellikle Galatasaray maçında olumsuz etkiledi. Fenerbahçe, Sivasspor’u yenseydi, ‘Sergen' efsanesi bitmişti. Çebi'nin “Tabii ki alkışlayacaklar” çıkışı ise Galatasaray’a motivasyon oldu. Futbol büyük lafları kaldırmaz.

GENÇ TAKIM OLMANIN ARTILARI

Fatih Terim'in tecrübesi ve takımın genç oyuncularının gösterdiği performans bunda etkili oldu. Galatasaray daha diri kaldı. Terim'in oyuncularını motive edişi, rakiplere karşı psikolojik üstünlüğü de cabası. Terim gerçek bir stratejist. Onunla bu konuda dans edebilecek kimse yok.