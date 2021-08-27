Sözünü tuttu basın toplantısına çıplak çıktı ve Fenerbahçe’ye rakip oldular…

Avrupa Ligi'nde grupları kalmaya başaran Royal Antwerp teknik direktörü Brian Priske oyuncularına verdiği sözü tutarak basın toplantısına kıyafetleri olmadan katıldı. Çekilen kuranın ardından Royal Antwerp Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Belçika temsilcisi Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, gruplara kalmaları halinde basın toplantısına çıplak çıkacağını açıkladı. Priske UEFA Avrupa Ligi play-off’unda Omonia’yi penaltılarla elemelerinin ardından sözünü tutarak basın toplantısına çıplak çıktı.

Danimarkalı teknik adam, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde ilk basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia’yı penaltılarla da olsa eledi ve Priske gecenin sonunda sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

D GRUBU’NDA RAKİP OLDULAR

Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.

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Yaptığı enteresan basın toplantısıyla gündem olan Priske Avrupa Ligi gruplarında temsilcimiz Fenerbahçe’ye rakip oldu. Bugün gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Fenerbahçe, D grubuna dahil olarak Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp takımlarıyla eşleşti.

Fenerbahçe’ye rakip olan çılgın hocanın grup maçlarında da oyuncularına bu tarz bir söz verip vermeyeceği merak ediliyor.