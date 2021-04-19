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Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 takımın ortak bildiri ile açıkladığı Avrupa Süper Ligi organizasyonunun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

Güncellenme: 17:56, 19/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 takımın ortak bildiri ile kurduğu Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak, “Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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