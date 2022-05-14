Spor Toto 1. Lig’den düşen takımlar belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de oynanan maçların ardından Balıkesirspor'un ardından lige veda eden üç takım daha belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig’de Balıkesirspor’un ardından Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor da ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.

Süper Lig’de şampiyonluğu bulunan Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor’a 4-2, Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor’a 2-1 ve Menemenspor da evinde Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup olarak Spor Toto 1. Lig’e veda eden takımlar oldular.

Haftayı BAY geçen Adanaspor ise maç oynamadan ligde kalmayı garantiledi.

MENENEMENSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ‘e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, son hafta öncesinde küme düştü.

7′ Hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi.

Hızlı gelişen Menemenspor atağında sağ kanattan Abdullah ortaladı, Gomes'in kafasında kaleci Ramazan topu son anda kornere çeldi. 43′ Orta alandan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası dışından şutunu atan Gomes'in pozisyonunda kaleci Ramazan, topu güçlükle kornere tokatladı.

Orta alandan gelişen Menemenspor atağında ceza sahası dışından şutunu atan Gomes'in pozisyonunda kaleci Ramazan, topu güçlükle kornere tokatladı. GOL! 48′ Orta alandan atak yapan Gençlerbirliği'nde Rahmetullah'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lima, topu kalenin solunda ağlarla buluşturdu. 0-1

GOL! 65′ Sol taraftan köşe vuruşu kullanan Menemenspor'da, kale önünde iyi yükselen Kehinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1

GOL! 83′ Gençlerbirliği'nde Barış'ın pasına hareketlenen LuaLua, kale önünde topa dokunarak filelere gönderdi. 1-2

GOL! 88′ Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda boş pozisyonda kalan Tshibola, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

FUTBOLCULAR ÜZÜNTÜ YAŞADI

Menemenspor, küme düşme hattının 6 puan gerisinde kalarak son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Maç sonunda sarı-lacivertli ekipte futbolcular üzüntü yaşadı. Menemensporlu bazı taraftarlar ise yönetime, teknik ekibe ve futbolculara tepki gösterdi.

EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti. Kocaelispor bu sonuçla küme düştü.

GOL! 8′ Cenk Ahmet'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas önünde iyi yükselen Rodrigues'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

GOL! 14′ Oğulcan, sağ taraftan ceza sahasının solundaki Dibba'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu İsmet çeldi. Top altıpas içinde hafif sağ çaprazda bulunan Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0

51′ İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Çağlar sağına uzanarak kornere çeldi.

İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Çağlar sağına uzanarak kornere çeldi. 61′ Ceza sahası içi sol tarafında Kolovos topu havalandırmak isterken Popov topa elle müdahale edince hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Ceza sahası içi sol tarafında Kolovos topu havalandırmak isterken Popov topa elle müdahale edince hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. GOL! 62′ Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen İlyas Kubilay, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı. 2-1

78′ Ahmed'in savunma arkasına gönderdiği pasta topu alıp ceza sahasına giren Dibba'nın kaleciyi de geçip sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta Musa Nizam, çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BANDIRMASPOR-BURSASPOR

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, yeşil-beyazlı takımı 4-2 mağlup etti. Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımlardan Bursaspor bu sonuçla küme düştü.