Spor Yasası teklifi kabul edildi! Meclis’te şaşırtan Falcao hesabı

Spor kulüpleri kanun teklifi Meclis Milli Eğitim, Spor Komisyonu’nda kabul edildi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, son dönemde yaşanan ilginç bir transferi de anlattı ve "Galatasaray’ın Falcao transferinde maliyeti 25 milyon euro, 25 milyon euroyu bugün 16,5’la çarpın, kaç yüz milyon yapıyor’" dedi. Hesap 412.5 milyon lira çıktı.

Veli TOPRAK

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Spor kulüpleri kanun teklifi Meclis Milli Eğitim, Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif sahibi MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, spor kulüplerinin borçlarının 35 milyar liraya ulaştığını belirterek, son dönemde yaşanan ilginç bir transferi de anlattı ve ‘'Galatasaray'ın Falcao transferinde maliyeti 25 milyon euro, 25 milyon euroyu bugün 16,5'la çarpın, kaç yüz milyon yapıyor'' dedi. Hesap 412.5 milyon lira çıktı. Eski milli futbolcu AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan da ‘'Spor kulüplerimizin toplam borcu 30 milyarı geçti. Kuralımız denk bütçedir'' dedi.

“ŞİRKET OLSA HEPSİ İFLAS ETMİŞTİ”

MHP'li Sancaklı, 31 Mayıs 2021'de 27 milyar lira olan borç yükünün ara transfer döneminde arttığını da belirterek, “Bu yasayı çıkarmayalım, haziranda tekrar transfer başlayacak, borçlar 50 milyara ulaşacak. Kulüplerimiz şirket olsa, hepsi iflas etmişti. Konkordato ilan ederlerdi. Borcun sadece faizi yılda 8-10 milyar lira yapar. Bunun sürdürülebilir hâli yok” dedi.

“BİZİ KANDIRIYORLAR”

Yabancı transferi ile kulüp yöneticilerinin insanları kandırdığını savunan Sancaklı ‘'Yabancı problemi var. Her kulübün neredeyse 14-15 civarında oyuncusu var, 21 kulüp; PTT Ligi'nde de 8 var, orada da var 20, 21 kulüp; topladığınız zaman 500 civarında yabancı oluyor. Bir Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon maçı seyrederken yüzde 80'i, yüzde 90'ı yabancı oyuncu… Bu açığın da en büyük sebebi, bu açığın en büyük sebebi, yabancı oyuncu transferi. Bunlar bizi kandırıyor. ‘Türk futbolunu kurtarıyoruz' diye 14 yabancı çıkardılar ve Türk futbolunun altına dinamit koydular” dedi.

FALCAO'YA 412.5 MİLYON

Sancaklı, yakın tarihte yaşanan ‘yabancı transferi skandalına' örnek olarak 2019-2020 sezonunda GS'de oynayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu örnek gösterdi ve şöyle dedi:

‘'Galatasaray'ın Falcao transferinde Galatasaray'a maliyeti 25 milyon euro? 25 milyon euroyu bugün 16,5'la çarparsanız, vallahi, kaç yüz milyon yapıyor, bilmiyorum yani. (412.5 milyon lira.) Falcao'yu Galatasaray'ı Avrupa kupalarında bir yere götürsün diye aldılar. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi'nde başarı için birkaç dünya çapında yıldız aldı. Aynı şey Fenerbahçe'de var. Fener 3 senede 60 oyuncu almış''

MERKEZ ANKARA'DA KALDI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise yasa teklifini eleştirdi ve ‘'Türk sporunu mahkeme kapılarına düşüreceksiniz. Sporseverleri emniyetin kapısına düşüreceksiniz. Evlerde bile kavga çıkarır'' dedi.

Teklif, federasyon merkezlerinin Ankara dışında da kurulabilmesine imkan getiriyordu. Eleştiriler üzerine AKP'li milletvekilleri önerge verdi ve “Spor federasyonlarının merkezleri Ankara'dır” düzenlemesi eklendi.