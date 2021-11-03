Sporting Lizbon – Beşiktaş (Canlı Yayın)

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon maçıyla gruptaki ilk puanını almayı hedefliyor. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı, ilk 11'leri ve tüm detayları haberimizde...

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Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk üç maçında puanla tanışamayan Beşiktaş deplasmanda Ajax’a 2-0, Vodafone Park’ta ise, Borussia Dortmund’a 2-1 ve Sporting Lizbon’a 4-1 mağlup oldu. Son maçında Beşiktaş’ı yenerek gruptaki tek puanını elde eden Lizbon, üst tura yükselme umutlarını sürdürmek isteyecek. Beşiktaş ise, zorlu deplasmandan alacağı puanlarla Avrupa macerasına devam etmek istiyor.



C Grubu’ndaki diğer maçta Borussia Dortmund sahasında Ajax’ı konuk ediyor. Bu gece oynanacak maçlar öncesinde 9 puanı bulunan Ajax liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sıradaki Borussia Dortmund’un 6, üçüncü sıradaki Sporting Lizbon’un 3 puanı bulunuyor. Puansız Beşiktaş ise son sırada. Beşiktaş, Sporting Lizbon deplasmanından sonraki maçında Ajax’ı ağırlayacak ve son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

SPORTİNG LİZBON-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçının hakemi Rusya Futbol Federasyonu’nundan Sergei Karasev. C Grubu’ndaki bu zorlu mücadele saat 23.00’da başlayacak ve Karasev’in yardımcılıklarını Igor Demeshko ile Maksim Gavrilin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak. Öte yandan mücadele Exxen platformundan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Sporting Lizbon maçı öncesi Beşiktaş’ta eksik 5’e yükseldi. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Kevin N’Koudou’nun yanı sıra Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine Domagoj Vida’nın tedbir amaçlı olarak Sporting kafilesinde yer almadı.