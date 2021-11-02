Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Grupta ilk üç maçında puanla tanışamayan Beşiktaş Lizbon karşısında galibiyet almak istiyor. Sporting Lizbon Beşiktaş maçı 3 Kasım günü saat 23:00'da başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 4. hafta maçları ile devam ediyor. Son maçında sahadan 4-1 yenilgi ile ayrılan Beşiktaş ikinci mücadelede Lizbon’u deplasmanda devirmek istiyor. Beşiktaş’ın Sporting Lizbon ile oynayacağı maçı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı’nda oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak karşılaşma Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ’TA SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR

Bu sezon sakatlıkla nedeniyle sık sık ideal 11 ile oynayamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi yine aynı kabusu yaşıyor.

Grupta puansız son sırada yer alan ve Avrupa iddiasını sürdürmek için Portekiz'den mutlaka galibiyetle dönmesi gereken Beşiktaş, beş yıldızını oynatamayacak. Valentine Rosier, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic ve Mitchy Batshuayi'nin yokluğuna bir yenisi daha eklendi.

PORTEKİZ'E GÖTÜRÜLMÜYOR

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Domagoj Vida'nın da Sporting Lizbon maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Sporting Lizbon maçı kamp kadrosunda yer almayan Vida'nın, hafta sonu Trabzonspor ile oynanacak maçta görev alabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında “Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır” denildi.

KADRO BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira.