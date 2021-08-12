St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray St. Johnstone UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu bu akşam oynanacak. İlk maçta 1-1 berabere kalan Galatasaray galibiyetle tur atlamanın hesaplarını yapıyor. St. Johnstone Galatasaray maçı bu akşam 21.00’de başlayacak.

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Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında bu akşam St. Johnstone’a konuk oluyor. İskoç ekibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalan Galatasaray hem tur atlamak hem de Avrupa kupalarındaki kötü gidişata dur demek istiyor.

GALATASARAY ST.JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

St. Johnstone Galatasaray maçı bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D-Smart Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

ST. JOHNSTONE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O’Halloran, Kane

Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

ASLAN DEPLASMANDA TUR ARIYOR

Avrupa’da sıralamamızı yakından ilgilendiren karşılaşmalar öncesi Galatasaray, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında İstanbul’da 1-1 berabere kaldığı İskoç St. Johnstone’a karşı hata yapmak istemiyor. Saat 21.00’de başlayacak maç öncesi sarı-kırmızılılara turu geçmesi için galibiyet şart. Beraberlik halinde uzatmaya gidilecek.

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Radamel Falcao, iyice gözden düştü. Kendisinden kulüp bulması istenen Kolombiyalı golcü, İskoçya’ya götürülmedi. Aslan’da UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Ozornwafor kadroda yer almadı.

Aslan, turu geçerse Danimarka’nın Randers takımıyla eşleşecek.