Stefan Kuntz ameliyat edildi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

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A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dizinden operasyon geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan “Geçmiş Olsun Stefan Kuntz” başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya’da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.” (AA)