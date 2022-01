Stefan Kuntz: Benden sonra gelecek isim…

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bir sistem kurmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını ifade ederek, “Benden sonra gelecek isim rahat bir çalışma ortamı yakalayacak” dedi. Kuntz ayrıca antrenör lisanslama sisteminin de önemine dikkat çekti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yardımcısı Kenan Koçak'la yaptığı çalışmalar ve Türk futbolunun geleceğine yönelik atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop'un daha önce yaptığı “Stefan Kuntz'un geleceği bu maçla belli olmayacak. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ama en önemli projemiz orta ve uzun vadeli” açıklaması hatırlatılan Alman çalıştırıcı, A Milli Takım'daki görevi bittiği zaman yerine gelecek ismin rahat bir çalışma ortamı yakalayacağını ve sistemin aksamadan işlemesi için çalışacaklarını ifade etti.

“Hamit'in deneyimli futbolculuk geçmişi önem taşıyor”

Hamit Altıntop ve Kenan Koçak gibi Almanya kökenli isimlerle çalışmanın işini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kuntz, “Hamit'e Alman derseniz bunu nasıl karşılar bilmiyorum. Şaka bir yana kendisinin Almanya geçmişinin olmasından ziyade deneyimli bir futbolculuk geçmişinin olması önem taşıyor. Almanya'da, İspanya'da bulundu ve Galatasaray'da oynadı. Deneyimli futbolculuk geçmişinden dolayı şu andaki yöneticilik işini layığıyla yapabiliyor çünkü futbolu biliyor. Kenan hoca konusunda ise, ben ‘Ana dili Türkçe olan ve Almanca bilgisi yüksek olan, sahada oyunculara liderlik edecek bir kişi' istemiştim. Kenan hoca teknik direktörlük de yaptı. Bu özellikleri taşıdığı için benim yanımda. Bunun dışında ben kendisine o kadar güveniyorum ki, sadece futbol alanında değil, herhangi bir alanda yardıma ihtiyacım olursa, eminim ki her türlü konuda bana yardımcı olacaktır. İletişimi çok iyi birisi ve her türlü kişiye ulaşıp her türlü yardımı yapabilir. Bu nedenle Kenan hocanın konumu da kıymetli” açıklamasını yaptı.

“Yardımcıların farklı özelliklerde olması çok önemli”

Yardımcı antrenörlerin ekip olma konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Stefan Kuntz, “Yardımcı antrenörden ne beklediğinize bağlı bir durum. Sadece kuka dizmesini istiyorsanız o zaman tabii ki Kenan çok daha fazlası. Tabii ki bir takımın teknik direktörü olacak ve yanında yardımcıları olacak. Ama bu yardımcıların birbirinden farklı özelliklere sahip olması çok önemli. Birisi daha ciddi bir karakterdir, diğeri daha gerçekçi birisidir. Bir kısmı teoride, bir kısmı pratikte iyidir. Bazısının ikna kabiliyeti yüksektir, kiminin yedek oyuncularla arası daha iyidir, onlarla ilgileniyor. Kimisi de bilgisayarda çok iyidir. Bu konularda farklı farklı insanların olması önemlidir. Ne kadar çeşitlendirirseniz başarı o kadar fazla olur” diyerek devam etti.

“Antrenör lisanslama sisteminin faydası görülecektir”

Süper Lig'de beğendiği teknik adamlar konusundaki soruları yanıtlayan Stefan Kuntz, “Bahsettiğiniz hocalar arasında herhangi birini ayırt etmek istemiyorum. Nuri'yi Almanya'dan tanıyorum ve onu ayırıyorum. Tabii ki Beşiktaş'tan kaptanım olan Rıza'yı da unutamam. Onun da ismini geçirmemiz lazım. Ama ben sorunuzu başka yöne taşımak istiyorum. Hamit Altıntop ve TFF'nin antrenör eğitimine verdiği müthiş bir ağırlık var. Almanya'da 3-5 yıl önce şöyle bir soru geldi ve, ‘Neden U15 takımını çalıştıran bir antrenör, U20 takımını çalıştıran bir antrenörden daha az para alsın' denildi. Biz biliyoruz ki, 14-15'li yaşlarda futbolcular en önemli gelişimini kazanıyorlar. Hal böyleyken ‘Biz neden bu kişilere daha az para ödüyoruz' denildi. Bunun üzerine de Almanya'da antrenörlükte uzmanlaşma denilen olay başladı. Belirli yaş aralıkları var ve hocalar, kendilerini rahat çalışacağını hissettiği yaş aralığında uzmanlaştıkları için çalışıyorlar. Kendi uzmanlaştıkları alanda çocuklara bildiklerini aktarıyorlar. Böylece en mükemmel eğitim tarzı sağlanmış oluyor. Daha iyi antrenör daha iyi oyuncu demek. Bu anlattığımız sistemin yansımalarını Türkiye'de de görüyoruz. Hem Hamit'in hem de TFF'nin antrenör lisanslama sisteminde de bunun yapılacağını görüyorum. Dolayısıyla bunun faydası, burada da görülecektir” diye konuştu.