Stefan Kuntz: Bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz yarın oynanacak olan Letonya maçıyla ilgili olarak, "Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8’inci maçında yarın Letonya’nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Takımın oyun planıyla ilgili detaya girmek istemediğini ifade eden Kuntz, “Çağlar ve Ozan’ın cezası bitti. Takıma ilk 11’i yarın sabah söyleyeceğim. Sahaya çift ya da tek santrforla çıkacağımız konusundaki soruyu şu an yanıtlayamam” diye konuştu.

“UYGUN BULDUĞUMUZ FELSEFENİN OTURMASI İÇİN SABIR VE BİRAZ DA ZAMAN GEREKLİ”

Milli takım ile sadece üç idman yapabildiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, “Topu alır almaz kaptırmak istediğimiz bir şey değildi, stratejinin bir parçası değil. Belirli durumlarda defanstan ve orta sahadan oyun kurarken, topu forvet hattına aktarırken iyi şeyler de yaptığımızı düşünüyorum. Taktik anlamda yaptığımız şeyleri hızlıca oturtabildiğimizi de gördüm. Milli takımla ilk kez geçtiğimiz pazar günü toplandık, üç gerçek antrenman yapabildik. Bu durumda hoş görülen bir şey değil ama futbolun gerçekleri olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. O da uygun bulduğumuz felsefenin oturması için sabır ve biraz da zaman gerekli” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ GALİBİYET”

Letonya maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyleyen Kuntz, “Hedefimiz galibiyet, galibiyete ihtiyacımız olduğunu da söyleyebiliriz. Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması kolay değil. Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu. ‘Farklı galibiyet bekliyoruz’ gibi şeyler söylersem Letonya’ya saygısızlık etmiş olurum. Önce kazanalım, sonucumuzu görelim, daha sonra yorum yapalım. Letonya’yı analiz ettik, Hollanda ile olan maçlarını izledik, o maçta da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.