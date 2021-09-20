Stefan Kuntz imza töreninde konuştu: Evime geri döndüm

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için anlaşmaya vardığı Alman hoca Stefan Kuntz kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan 58 yaşındaki Alman teknik adam Kuntz şu ifadeleri kullandı:

‘TÜRKİYE’DEN ERKEN AYRILMAK HATALARDAN BİRİ’

”Hamit beni ilk aradığında gurur duydum. Servet ve Erkan’la görüşmeleri yürüttük. Son derece ünlü ve başarılı Türk teknik direktörlerinin ardından geldiğim için çok mutluyum. Bugünkü imza töreninden sonra tüm gücümüzü toplayıp, hızla Norveç maçına ve futbola odaklanacağız. Teknik direktör dışarıya yansıyan bir yüzdür. İyi çalışan bir ekibi olmadan bu mümkün değil. Ekipten kastım herkesin bize destek olmasıdır. Sert müzakereler oldu ama adil oldu her zaman. Belki de en önemlisi her birimiz karşılıklı olarak verdiğimiz sözlere güvenmesini bildik. Beşiktaş’ta geçirdiğim bir yıl inanılmazdı. Eşim hala, ‘Eğer bir hata yaptıysak Türkiye’den erken ayrılmak hayatımızda yaptığımız hatalardan biri’ diye anlatır.

‘SERGEN YALÇIN’I TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GÖRDÜĞÜMDE KAHKAHALAR ATTIM’

”Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum. Sergen ile ilgili olarak neden güldüğünü söyleyeyim. Sergen’in hocalık döneminde en üstün değerinin disiplin olduğunu duydum. Oysa oyunculuk döneminde Sergen disiplinle ilgisiz bir oyuncuydu. Ancak Sergen Yalçın hayatım boyunca oynadığım en iyi orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir konukseverlikle karşılandık. Aileme Türkiye ile görüşmelerin iyi gittiğini söylediğimde çocuklarım ve karım, ‘Biz de gelmek istiyoruz’ dedi. Bundan daha iyi bir iltifat edebileceğimi düşünmüyorum. Yönetim tarafından gösterilen inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir.”

’11 TANE YAPBOZ PARÇASI BULACAĞIM’

”21 yaş altında 2 yılda bir yeni oyuncular geliyordu. Burada iyi bir tecrübe edindik. Benim oyuncuya gittiğim değil oyuncunun da bana geldiği iletişimi destekliyorum. Oyuncu ve onun kişiliği arasında ayrım yapmayı biliyorum. Ekip ruhu kolay telaffuz edilen şeyler ama gerçek bir ekip kurmak için harcamanız gereken çaba çok fazla. Gerçek bir ekip olduğunuzda çok daha dirayetli oluyorsunuz sahada. Bütün bir ülkenin bizimle gurur duymasını istiyorum. Her teknik adamın bir teknik vizyonu vardır. Oyuncuları kulüplerinde oynadıkları gibi izlemek gerekiyor. 11 tane yapboz parçası bulacağım, bunlar kulüpteki gibi üst düzey oynayacaklar ve rahat hissedecekler. İşte bunu oluşturmak istiyorum.”

‘YETENEKLİ GENÇLER VAR’

”Mart ayındaki performans, beni bu işi almaya karar verdiğimde heyecanlandıran şey olmuştu. Yapacağım şey bu potansiyele nasıl ulaşabiliriz diye düşünmek olacak. Ahmed Kutucu, şunu size söyleyecektir; Almanya’da oynaması için çok uğraştım ama kendisi Türkiye’yi seçti. Türk Milli Takımı’nda oynayan bazı oyuncular Alman takımlarında oynadıkları için dil bariyerini aşacağımızı düşünüyorum. Deneyimlerimi, bilgilerimi toplayarak genç Türk oyuncuların milli takım düzeyine çıkmaları için gerekeni yapacağım.”

NİHAT ÖZDEMİR: “YERLİ-YABANCI OLAYINA ÇEKMEYİN”

”Bugün Türk futbolu için yeni bir döneme başlıyoruz. Öncelikle Şenol Güneş hocamıza bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Sayın Güneş, dünya çapında, çok değerli ve milli takımımıza unutamayacağımız hizmetlerde bulundu. Kan değişiklikleri futbolun her yerinde var. Hocamızla görüşmeler yaptık ve karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sonrasında Kuntz’da karar kıldık. Kuntz, son 5 yılda Avrupa Şampiyonası finali oynadı ve 2 kez kazandı. Ümit Milli Takım’ın en başarılı teknik direktörü olarak bize geldi. İnşallah Almanya için kayıp, bizim için kazanç olacaktır. Yeni hocamızla ilk sınavımızı ekim ayında vereceğiz. Başaracaksak hep birlikte başaracağız. A Milli Takımımız hepimizin vazgeçilmez tutkusudur. 20 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz ve bunu başaracağız. Hiç arzu etmiyoruz ama katılamazsak, dersimizi alacağız. 2024 Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacağız. Ne sonuç alırsak alalım, hocamızı ya da oyuncularımızı hedef almayalım. Kuntz’u yıpratmayalım. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak, bir değerli hocadan diğer değerli hocaya geçmiştir. Biz kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve uzun yıllar da beraber çalışmak istiyoruz. Kuntz’un en büyük yardımcısı yeni süreçte Hamit Altıntop olacaktır. Hem Almanya hem de Türkiye’yi en iyi bilen kişi olarak hocamıza destek olacaktır.”

‘TAZMİNAT MADDESİNDEN MUTLUYUZ’

”Sözleşmemiz 3 yıl. Her kontratta olduğu gibi bunda da tazminat maddesi vardır. İmzaladığımız tazminat maddesinden memnunuz, kendisine teşekkür ediyoruz. TFF ile Şenol Güneş arasında yapılan sözleşmede belirlenen tazminatın yarısından azına anlaştık ve karşılıklı ibralaştık.”

HAMİT ALTINTOP’UN AÇIKLAMALARI:

”Ampute Milli Futbol Takımımızın başarısı inşallah bize de nasip olur. Şenol Güneş hocamıza ve Selim Soydan’a çok teşekkür ederim. Eski bir milli futbolcu olarak böyle bir kararda yer almaktan, bulunmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum bana bu sorumluluğu verdikleri için. Hamit Altıntop olarak bu sorumluluğu keyfe çevireceğimden eminim. Zor bir görev ama zoru seviyoruz. Başkanımız ve yönetimle beraber yeni bir hoca kararı aldık. Stefan Kuntz’a hayırlı olsun diyorum. En üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyoruz. Kendisi sorumluluğunun farkında. Ben kendisini en iyi şekilde destekleyeceğime dair söz verdim. Kendisi Almanya Ümit Milli Takım’da 5 başarılı yıl geçirdi ve A Takım’ı hak ettiğine inanıyorum. Almanya’da bu şansı bulamadı, ikinci vatanı bizde buldu. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. Nihat Özdemir başkanıma, yönetim kurulundaki abilerime çok teşekkür ediyorum. Umarım en kısa sürede güzel futbolla güzel sonuçlarla buluşmak dileğiyle…”

‘İYİ İŞLER YAPACAĞIZ’

”Bizim hedefimiz Türkiye’de futbol kültürünü ve sevgisini artırmak. Eski heyecanı ve gururu yaşatabilmek. Sorumluluğumuz sadece saha içi değil, saha dışında da duruşumuzla bunu bağdaştırmak istiyoruz. Yönetimdeki abilerimiz her konuda bilgili, destekledikleri için teşekkür ederim. Nasıl daha iyi futbol oynarız diye son 6 aydır çalışıyoruz. Stefan Kuntz ile bunu nasıl daha iyi seviyeye getiririz, hızlandırabiliriz diye düşünüyoruz.”

’20-25 HOCAYLA GÖRÜŞTÜM’

”Hedefimiz çok büyük. Türkiye’nin hedefinin de çok büyük olması gerekir. Şenol Hocamızla ayrıldıktan sonra 20-25 hocayla görüştük. Bazı konuşmalarımızda Servet Bey ve Erhan Bey de bulundu. Türkiye’nin albenisi çok. Ancak içeriden olmadıkları için eksiklerimizi göremiyorlar. Gerçekler var bu gerçeklerimizi görme vakti. Eksiklerimizi görüp, futbolcu arkadaşlarımıza gerçekçi yaklaşmalıyız. Bunları en kısa zamanda telafi etmeye çalışacağız. Coşku ve heyecan bende, hocamızda, başkanımızda bulunuyor. Birbirimizi en iyi şekilde destekleyelim. Bu çocukları doğru mesajlarla, enerjiyle el üstünde tutalım. Ben bu milli takımı o kadar iyi biliyorum ki. 5 maçın açıklaması yok. Hepimizin bunda payı var. Donuklardı 5 maçta. Bilim ve eğitime çok önem vereceğiz ve Kuntz’a her konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu ciddiyeti, bu güzel oyunu güzel anılarla kutlarız umarım. En kısa sürede futbolumuzu konuşmak için yine bir araya geleceğiz. Taktiğimizi konuşacağız. Şimdi Stefan bugünün tadını çıkarsın, yarın iş başı yapacak. Onu zaten uyardım.”

‘YARDIMCILARI AÇIKLAYACAĞIZ’

”Hocamızın 2 kendi tercih ettiği yardımcısı olacak. Diğer arkadaşlarla ilgili küçük bir çalışmamız var. Tabii ki kendi tercihlerini yapmıştır, uygunluk görürsek görev vereceğiz. Ülkemizi iyi tanıyan bir arkadaşımızın da ekipte olması öngörülüyor. Tam kadroyu da inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”