Stefan Kuntz: “Kapılarımız iyi performans gösteren iyi oyunculara açık”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Litvanya karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında “Bu stadyumda da güzel bir atmosfer olacak. Uzun zamandır İzmir’de milli maç oynanmıyordu, bunun da getireceğini bir heyecan var” dedi. Kuntz ayrıca, milli takımın kapılarının tüm futbolculara açık olduğunu belirterek, “Aday kadroya çağırdığımız futbolcuların hepsi kulüplerinde göstermiş olduğu performansla buraya geldiler” diye konuştu.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Maç öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır basın toplantısı düzenledi.

“Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak karşılaşmaların değerini hafifletmiş olur”

Stefan Kuntz, toplantıda bir basın mensubunun son 3 maçta farklı 11'lerle maçlara çıkılması sorusu üzerine şöyle konuştu: “Aday kadroya çağırdığımız futbolcuların hepsi kulüplerinde göstermiş olduğu performansla buraya geldiler. Yunus, Doğukan ve Enes gibi futbolcular kulüplerindeki iyi performanslarını milli takıma da taşıdılar. Bu maçlarda belli şeyler denediğimizi söyleyebilirim. Bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak da karşılaşmaların değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar milli maçlar. Maçlar sonrasında yaptığımız analizler önemli. Buralarda oyunculara vermiş olduğumuz bilgiler ve geliştirmeleri gereken yönleri anlatmamız önem taşıyor. Daha önce de söylediğim gibi kapılarımız iyi performans gösteren iyi oyunculara açık. Bizim deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek kadromuz var. Bu kalmaya devam edecek. Ancak önümüzdeki bir transfer süreci var. Transferlerin sonucu nereye varacak, oyuncular yeni kulüplerinde oynayabilecek mi bunlara bakmak lazım. Sakatlık gibi sorunlar da olabilir. Eylül ayı için şimdiden görüş belirmek doğru olmayabilir.”

“Futbolcularım ‘Yorgun değiliz' dedi”

Kuntz, sık sık maç yapılması sebebiyle oyuncuların yorulabileceğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: “Ben 26 tane iyi olan oyunculara sahibim. Hepsine yorgun musunuz? diye sordum. Hepsi de ‘Yorgun değiliz' diye cevap verdi. Bu da onların milli takım için ne kadar kalpten oynadığı sorusuna cevap veriyor. Yarın için de kadroda değişiklikler olacak. Bu stadyumda da güzel bir atmosfer olacak. Uzun zamandır İzmir'de milli maç oynanmıyordu, bunun da getireceğini bir heyecan var. Bütün oyuncular hazır. Oyuncuların kafasında tatil isteği olabilir tabii ki. Bunun getireceği zevk de karşılaşmaya değişik bir anlam katabilir.”

“Alman arkadaşlarım Türk çayını tercih etti”

Kuntz, taraftar desteği hakkında konuşarak, “İlk maçımızda belki stadyum tamamen dolu değildi ama destek harikaydı. Litvanya'ya gelenler ellerinden geleni yaptılar. Lüksemburg karşılaşmasında taraftarımız deplasmanı iç saha karşılaşmasına çevirdi. Bu tarz destekler önemli. Burada ilk kıvılcımı performansıyla bizim oyuncularımız yapmalı diye düşünüyorum. En güzel örneği de Lüksemburg'dan verebilirim. Benim ailemden dostlarım oradaydılar. Bana fotoğraflar gönderdiler. Formalarını giymişler, herkesin mutluluktan uçtuğu bir ortam vardı. Yaşlı insanları bu havaya sokabilmek zordur onların ayak uydurması da mutluluk verici. Anlatabileceğim en komik hikayelerden birisi de şu; 4 takım arkadaşımla beraber hareket olsun diye çarşamba günleri futbol oynarız. Bu arkadaşlarım da maça geldiler. Normalde bira içme adetleri var. Otelde onları ağırladığımız da bira isterler diye düşünürken bir anda dördü de çay sipariş etti. Ben bu duruma çok şaşırdım” dedi.

Kuntz son olarak taktiksel disipline uyabilmenin yeteneğin bir parçası olduğunu ifade ederek bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Altay Bayındır: “Bizim için önemli olan bu bayrağa ve armaya en iyi hizmeti yapmak”

Toplantıda kendisine A Milli Takım'daki kaleci rekabetinin sorulması üzerine konuşan Altay Bayındır ise, “Bizler sonuç itibarıyla profesyoneliz. İşimiz görev verildiği zaman en iyisini yapmak” dedi. Altay, yoğun bir fikstürden geçtiklerini belirterek, “Bizim için önemli olan bu bayrağa ve armaya en iyi hizmeti yapmak. Zor bir süreç bizim için. Futbolcunun antrenman yaptığı kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Sonuç itibarıyla milli takımdayız burada olmak bir şeref. Odaklanmamız gereken şey maçlarımızı iyi oynamak. Elbette dinlenecek zamanımız olur“ diye konuştu.