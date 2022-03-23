Stefan Kuntz’un santrafor ikilemi

Millilerin kritik Portekiz maçı öncesi en büyük belirsizliği santrforda. Eski bir golcü olan Stefan Kuntz, ilk 11 tercihini belirlemeye çalışıyor.

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Türkiye, Portekiz ile kader maçına hazırlanıyor. 84 milyon A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kadrosunu merak ediyor. Eski bir golcü olan Alman çalıştırıcı, ilk 11'deki ismini arıyor.

Serdar Dursun ve ilk kez milli takıma çağrılan Umut Bozok, Kuntz'un ilk planında yer almıyor. Burak Yılmaz ve Enes Ünal ise ilk 11 için en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor. Stefan Kuntz, Dünya Kupası elemelerinde Burak'tan vazgeçmedi. 36 yaşındaki futbolcu, takımın aktif en golcü ismi ve tecrübesiyle büyük maçlarda fark yaratabiliyor. Buna karşın, bu sezon düşen performansıyla eski günlerinden uzak görünüyor.

ÖNCE YOR, SONRA VUR

Enes ise yıllardır kendisinden beklenen patlamayı sonunda gerçekleştirdi. La Liga'nın şu an en golcü ilk üç ismi arasındaki Enes, hem formda hem de ceza alanındaki hareketliliğiyle fark yaratabilecek kapasitede. Kuntz'un son kararını maç günü vermesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Enes ile başlayıp ilerleyen dakikalarda yorulan rakibini Burak ile bitirmesinin plan dahilinde olduğu ifade ediliyor.