Stefan Kuntz Letonya maçından sonra ağladı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya'yı son saniyede bulduğu penaltı golüyle yenen A Milli Futbol Takımımız, turnuva hayalini sürdürmeyi başarırken, Teknik Direktör Stefan Kuntz maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

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A Milli Takımımızın Letonya’yı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Stefan Kuntz duygusal anlar yaşadı. Alman teknik adam, son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına mani olamadı ve sahanın ortasına doğru yürüyerek ağladı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ayrılmasıyla A Milli Futbol Takımı’nda göreve getirilen Stefan Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçta ilk kez sahaya çıkmıştı. A Milli Takım’ın başındaki ikinci maçında Letonya deplasmanına konuk olan Teknik Direktör Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası’na katılma yolundaki kader maçının son düdüğüyle duygu patlaması yaşadı.

70. dakikada Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen milliler, önce Serdar Dursun, ardından 90+8’de Burak Yılmaz’la penaltıdan atttığı gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve Dünya Kupası hayallerini sürdürmeyi başardı. Duygu yoğunluğu had safhada olan maçın son düdüğüyle Teknik Direktör Stefan Kuntz’un görüntüleri maç sonuna damga vurdu.

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