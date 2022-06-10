Stefan Kuntz: Oyuncularımız okul tatilinde değiller

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşacakları Lüksemburg ile ilgili, “Gruptaki en ciddi rakip. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde hazırlamaya çalıştık. Oyuncularımız okul tatilinde değiller, performans vermek zorundalar” ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü müsabakasında yarın Lüksemburg ile karşı karşıya geleceği müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Takımdaki son durumla ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Kuntz, “Lüksemburg taktiksel olarak, Faroe Adaları ve Litvanya'dan üstün bir takım. 3. galibiyeti arıyoruz. Lüksemburg, bireysel ve taktiksel olarak bakınca gruptaki en ciddi rakip. Diğer maçlara göre daha zor olacağını bekleyebiliriz. Oyuncularımızı en mükemmel şekilde hazırlamaya çalıştık. Rıdvan'ın ağrıları var, yarın ki maç için riske etmeyeceğiz” dedi.

“PERFORMANS VERMEK ZORUNDALAR”

Takım performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam, “Takım ruhu iyi performans göstermenin temelidir. Önemli olan takım ruhunu iyi tutacak kararları vermemiz lazım. Kalecilerden bahsedersek kampın ikinci veya üçüncü gününde hangi maçta kimin oynayacağını anlattık. Onun için ‘ben neden yokum' endişesi doğmuyor. Takım içinde lider oyuncularımız var. Takım ruhu konusunu fazlasıyla önemseyen bir durum. Oyuncularımız okul tatilinde değiller, performans vermek zorundalar. Teknik heyetle birlikte ufak dokunuşlar yapıyoruz. Genç oyuncularımız da iyi işler çıkarıyor. Gerek saha içinde, gerek saha dışında çok iyi davranışlarını gördük. Kalan 2 maçı geçelim, 4 maçı detaylı konuşuruz. Kamuoyunun gözünden kaçan bazı küçük olumlu şeyler de var, onlar da beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“ULUSLAR LİGİ MAÇLARINI…”

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında oyuncularına konsantre olmaları gerektiğini dile getiren Kuntz şu ifadelere yer verdi:

“Zorluklar maç maç değişiyor. Her zaman takımınızın gelişmesini istersiniz. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz demiştik, yeni yapılanan bir takımımız var ve bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz. Uluslar Ligi maçlarını Euro 2024 eleme karşılaşmalarının provası olarak görüyoruz. Bu yüzden oyuncularımdan konsantre ve ciddiye istiyorum. Portekiz maçında 3 defans oynamıştık. Çünkü hareketli oyuncuları takip edebilmek gerekiyordu; tabi sınırlarınızı aşmadan. Yarın o zorlukla karşılaşacağız. Ama bunu aklımızda bulundurarak oyunculara verebilecek tavsiyelerle oynayacağız.”