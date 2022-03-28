Stefan Kuntz: Türkiye’nin iyiliği için…

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumunda olduğunu belirterek, “Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim" dedi.

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Hazırlık maçında İtalya ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, yeni uygulanan oyun sistemi ile ilgili, “Hocanın görevi; kendi oyuncularının özelliklerine uygun, onların becerilerine uygun olan sistemi bulmaktır. Bildiğiniz gibi ben yakın zamanda birçok oyuncumu ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimizdeki konulardan bir tanesi de işte bu sistem konusu da gündeme geldi. Şöyle bir gerçek var; Çağlar İngiltere’de, Merih Atalanta’da İtalya’da ve Ozan Kabak Norwich City’de zaten bu taktikle oynuyor. Norwich’te belki dörtlü, üçlü defans oynanıyor ama bu oyuncularımız bu oyunu, bu dizilişi zaten uyguluyor. En iyi savunmacılarım zaten bu taktikleri, bu formasyonu zaten kulüp maçlarında oynuyor. Zaten oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, onların da hoşuna giden bir sistem olduğu için bu şekilde. Temel eleştiri ilk başta galibiyete inanmamaları ve yeterli cesarete sahip olduklarını göstermemeleri. Ben de tabii ki onlara ‘eski sistem gibi mi oynamak istiyorsunuz?’ dedim. Herkes, ‘Hayır hocam bu şekilde oynamak istiyoruz' dedi. Tek ihtiyacımız biraz daha cesaret. Bütün fikirlere saygı duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz futbol insanlara bolca tartışma imkanı veriyor. Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oldurtmak için. Ama bunun detaylı açıklamalarını şu yüzden yapıyorum. Bilmenizi istiyorum ki, takımınızda hiç kimse, biz bu değişikliği yaptık diye rahatsız değil” şeklinde konuştu.

Salih Özcan’ın takıma katılış süreci

Takıma yeni katılan Salih Özcan ile ilgili soru hakkında Kuntz, “Bildiğiniz gibi Avrupa Şampiyonası oynadık. Ben kendisine olimpiyat oyunlarına da götürmek istedim; ama bana Köln’de kalmak istediğini söyledi. Çünkü fiziksel durumu hakkında bazı şeyleri değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Köln’de ilk 11 oyuncusu olabilmek için bazı şeylerin düzelmesi gerektiği gerektiğini ifade etti. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne getirdikten sonra Türkiye için, kendisi bana telefon etti. Ben de dedim ki, tamam benim işim resmiyet kazandı. Senin işin ne olacak? diye sordum. Burada Salih’e de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman kararını verme konusunda netti. O da kararını hızlı bir şekilde verdi diye söyleyebiliriz. Ailesi ona çok destek oldu. Köln Kulübü’nün de bu süreçte olumlu katkısı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki özellikle de Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki görevliler bu işi çok hızlı bir şekilde çözdüler” açıklamasını yaptı.

“Oyuncuları seçerken temel referans noktası performans”

Bir gazetecinin Konyasporlu Soner Dikmen’in kadroya alınmamasıyla ilgili soru üzerine Kuntz, “Soner’i alabilmek için şu an ki kadromuzdan kimi çıkarmamızı uygun görürdünüz?’ diyerek gazeteciye soru ile cevap verdi.

Gazetecinin Berkan cevabını vermesi üzerine Alman teknik direktör, “Berkan’ı söylediniz. Berkan, Avrupa kupalarında birçok karşılaşmada oynayarak tecrübe edinmiş oyuncu ve sol ayaklı. Bu bizim için önemli kriter. Ben milli takım antrenörüyüm. Türkiye’nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek durumundayım. Bazı kulüplerin iyiliği için en iyi oyuncuları seçmek zorunda değilim. Tabii biz Konyaspor’dan bir oyuncuyu zaten davet ettik. Ama sakat olduğu için gelemedi. Biz çok fazla maç seyrettik. Çok fazla oyuncu seyrettik. Belki bazı insanların beklemediği kulüplerden, beklemediği oyuncular çağırdık. Bu yüzden burada temel referans noktası performans. Bir oyuncu için olabilecek en iyi şey Türk milli takımı için A Milli Takımı için oynamaktır ve bu bir ödül değildir. Çok fazla yoğun şekilde çalışmanın sonucudur” diye konuştu.