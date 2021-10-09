Stefan Kuntz: Yol üzerinde bize ikramda bulunacak takımlar olursa…

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç maçı sonrasında konuştu.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri’nin 7. maçında Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım’da teknik direktör Stefan Kuntz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kuntz’un sözleri şöyle;

– Planlarımızdan bahsetmiştik. İleride baskı yapacaktık ve hatasından gol atmaktı. Bu plan tuttu ve golü bulduk. 1-0’dan sonra Norveç kontrolü eline aldı ve saha içi iyi diziliminde bulundular. Biz de buna karşılık gösteremedik. Ardından onların golü geldi.

– Sevindiğim bir konu var. İkinci yarıya başlarken ufak dokunuşlar yaptık ve bu dokunuşlarla oyunun kontrolüne yeniden ortak olduk. Buna çok sevindim.

– Duran toplara karşı iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum ancak birebir hata yapmamız golü yememize neden oldu. Belli bir pozisyonlarda da şansın olduğunu düşünüyorum. Ancak duran toplara iyi çalıştık.

– Maçtan önce takıma şunu dedim, “Var gücünüzle oynayın, kalbinizi verin.” Oyuncularım da bunu yerini getirerek her şeyini verip oynadılar. Bundan dolayı da çok mutluyum.

– Bu güzel seyircimize bir galibiyet armağan etmek isterdim ama gerçekleşmedi. Hala bir şansımız var bu da bir gerçek.

– Bundan sonra 9 puanın tamamını almamız gerekiyor. Yol üzerinde bize ikramda bulunacak takımlar olursa tabi ki bunları değerlendireceğiz.

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