Stefan Kuntz’tan ayrılık sonrası ilk açıklama: En büyük hayallerimden biriydi…

A Milli Futbol Takımı'na veda eden Alman teknik adam Stefan Kuntz ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı.

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Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Kuntz, bu kararla ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Bir zamanlar en büyük hayallerimden biri, Almanya’da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak sahada olmaktı, ancak ne yazık ki bu hayal gerçekleşmedi” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuntz ile yollarını ayırma kararı aldığını belirten Kuntz, kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Şu an D Grubu’nda lider durumda bulunan Hırvatistan ile berabere olarak 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle 2024 Avrupa Şampiyonası için büyük bir şansımız var. Ben ve teknik ekibim, Türk milli takımının başında 20 maça çıktık. Bu maçlardan 12’sini kazandık ve 3’ünde berabere kaldık. Güçlü rakiplere karşı 4 maç kaybettik; bu rakipler arasında Portekiz, İtalya, Hırvatistan ve Japonya yer alıyor. Ayrıca, Faroe Adaları’na bir maçta mağlup olduk” şeklinde konuştu.

‘BENİ VE TEKNİK EKİBİ GURURLANDIRIYOR’

“2021 yılında göreve başladığımızda belirlediğimiz hedeflere ulaştık” diyen Kuntz, “Katar’daki Dünya Kupası elemelerine katılmak ve Milletler Ligi’nde C Grubu’ndan B Grubu’na yükselmek gibi hedeflerimiz vardı. 20 maçta 21 farklı oyuncuyla toplam 46 gol attık ve 26 gol yedik. Özellikle Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu’nun milli takıma katılmasından dolayı gurur duyuyorum. Görev süresi boyunca, 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi ve bu oyuncuların ilk kez milli formayı giydiği maçlardaki yaş ortalaması 23,27 idi. Bu oyunculardan 10’u ilk kez milli takıma çağrıldıktan sonra tanınmış kulüplere transfer oldu. Bu, beni ve tüm teknik ekibi gururlandırıyor” şeklinde devam etti.

Kuntz, teknik ekibine teşekkür ederek, Türk milli takımının başarılı bir şekilde yoluna devam etmesini ve Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasını umduğunu belirtti. Kuntz, son olarak şu ifadelerle konuşmasını tamamladı: “Bir zamanlar en büyük hayallerimden biri, Almanya’da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası’nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak sahada olmaktı, ancak ne yazık ki bu hayal gerçekleşmedi.”

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